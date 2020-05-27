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США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС 

ТАСС и ещё 8 26 минут назад
Без РФ не обошлись: США запустят пилотируемый корабль к МКС
Фото: ТАСС
Старт нового американского космического корабля "Крю дрэгон" (Crew Dragon) компании SpaceX (Спейс-экс) с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту намечен на среду на 16:33 по времени восточного побережья США (23:33 мск). Перед стартом астронавты планируют объявить о том, какое название они избрали для своего корабля. На космодром, как ожидается, прибудет президент США Дональд Трамп.
Запуск ракеты-носителя "Фэлкон-9" (Falcon-9) будет осуществлен с площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал. Через 2 минуты 33 секунды после старта планируется отделение первой ступени, через 10 минут после этого — второй ступени.
На этапе сближения корабля с Международной космической станцией, когда до стыковочного узла останется около 400 метров, астронавты проверят возможности ручного управления кораблем. Стыковка корабля с МКС намечена на 28 мая на 11:29 по времени восточного побережья США (18:29 мск), а в 13:55 (20:55 мск) запланировано открытие люка и переход астронавтов с корабля в МКС. Как сообщило на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), корабль способен находиться на орбите около 100 суток, но продолжительность нынешнего демонстрационного полета будет определена позднее, в зависимости от сроков подготовки следующего старта "Крю дрэгон".
Первый старт за девять лет
"Для нас это исключительно важный момент, — отметил на предстартовой пресс-конференции во вторник директор НАСА Джим Брайденстайн. — Вся страна сможет увидеть нечто поразительное — впервые за девять лет американские астронавты на американском корабле стартуют с американской территории к Международной космической станции". По его словам, новый американский космический корабль "изменит всю процедуру доставки астронавтов и грузов на МКС и будет способствовать коммерческой деятельности на околоземных орбитах".
Затронув вопрос о продолжительности полета, Джим Брайденстайн отметил, что "тут следует учитывать много факторов". "Важно то, что этот полет — испытательный, демонстрационный, — продолжал он. — Главная задача состоит в том, чтобы безопасно вернуть астронавтов". Он отметил, что на приятие решения о продолжительности полета оказывают влияние такие факторы, как срок годности солнечных батарей корабля, который не должен превышать 114 суток, а также благоприятные погодные условия для посадки корабля.
На случай возникновения нештатной ситуации, сообщил он, в разных точках Атлантического океана размещены спасательные суда. "Мы обратились за помощью к военным с тем, чтобы они предоставили в наше распоряжение на всякий случай водолазов, вертолеты и другие средства, которые могли бы понадобиться при проведении спасательной операции", — добавил он.
Консультации с российскими коллегами
Как сообщил ранее на предполетном брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди руководитель программы полетов к МКС Кирк Ширман, в обсуждении деталей полета пилотируемого корабля "Крю дрэгон" к МКС участвовали российские специалисты. По его словам, они поддерживали контакты с НАСА со времени первого демонстрационного полета корабля без экипажа к МКС в марте, и представители НАСА давали технические пояснения российским коллегам. Кирк Ширман особо отметил, что такие обсуждения стали возможны в условиях, когда между специалистами США и России установились "отличные контакты и доверие".
Модифицированный Dragon
Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта 2019 года и пристыковался к ней на следующий день. Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX ("Спейс-экс") в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon ("Дрэгон"), а также спутников различного назначения.
НАСА прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle ("Спейс шаттл"). С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.
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Комментарии 2
Наука и техника , Дональд Трамп , SpaceX , NASA , США
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