Киев захотел «выбить» Россию из космических программ США

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На Украине заявили о возможности «выбить» Россию из космических программ США 

Газета.Ru 14 минут назад
Глава государственного космического агентства Украины Владимир Усов в интервью изданию «Левый берег» заявил, что Киев мог бы «выбить» Россию из космических программ США, если бы стал производить ракетные двигатели первой ступени.
По словам Усова, Украина и США зависят от России в области ракетостроения. Так, российские двигатели используются на американском одноразовом ракетоносителе Atlas ULA, а также ракете среднего класса Antares. Однако из-за санкций против Москвы контракты на эти двигатели становятся проблемными и Вашингтон ищет замену.
«Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares, как минимум», — сказал он.
По оценке Усова, на запуск производства ракет первой ступени потребуется $30-40 млн
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Наука и техника , Видео , Владимир Усов , Роскосмос , Киев , США
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