Киев захотел «выбить» Россию из космических программ США

По словам Усова, Украина и США зависят от России в области ракетостроения. Так, российские двигатели используются на американском одноразовом ракетоносителе Atlas ULA, а также ракете среднего класса Antares. Однако из-за санкций против Москвы контракты на эти двигатели становятся проблемными и Вашингтон ищет замену.

«Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares, как минимум», — сказал он.

По оценке Усова, на запуск производства ракет первой ступени потребуется $30-40 млн