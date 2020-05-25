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СМИ: Apple готовит смартфоны нового поколения с поддержкой 5G 

ТАСС 1 час назад
Apple готовит смартфоны с 5G
Фото: EPA
Компания Apple планирует выпустить в этом году четыре варианта смартфона 12-го поколения, которые будут поддерживать технологию 5G и будут оснащены OLED-экранами. Об этом сообщил в понедельник со ссылкой на собственные источники портал Business Insider.
Он также повторил публикацию портала Apple Insider, согласно которой, Apple намерена презентовать смартфоны — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Каждый из них будет представлен в двух более крупных размерах — с экраном диагональю 6,1 дюйма и с экраном диагональю 6,7 дюйма. Модели получат более продвинутый процессор A14 Bionic вместо A13 Bionic, которым оснащены смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro.
По данным Business Insider, Apple рассчитывает как обычно презентовать новые модели смартфона предстоящей осенью. Не исключено, что две из четырех моделей будут представлены позднее из-за последствий пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple
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