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Японский грузовой корабль «Конотори-9» начал стыковку с МКС 

ТАСС 2 часа назад
Японский грузовой корабль начал стыковку с МКС
Фото: Reuters
Японский беспилотный космический корабль "Конотори-9" ("Аист-9") в понедельник достиг Международной космической станции (МКС) и начал процесс стыковки с ней. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
После того, как корабль сблизился со станцией на дистанцию 9,2 м — до "точки захвата" — астронавт Крис Кэссиди с помощью дистанционного манипулятора Canadarm-2 осуществил захват корабля в 08:13 по времени восточного побережья США (15:13 мск). Как отмечалось в репортаже из Центра управления полетом в Хьюстоне (штат Техас), транслировавшемся на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), помощь в осуществлении этой операции ему оказывал российский космонавт Иван Вагнер.
"Крис и Иван, спасибо за работу", — поблагодарили сотрудники центра членов экипажа МКС.
Через 1 час 15 минут после захвата корабль по командам из Центра управления полетом в Хьюстоне будет пристыкован к стыковочному узлу на модуле Unity, после чего экипаж начнет его разгрузку.
Корабль, выведенный на орбиту 20 мая ракетой-носителем H-IIB с космодрома Танэгасима, доставил на Международную космическую станцию около 6,2 тонны различных грузов — запасов кислорода, воды, продуктов питания, научной аппаратуры и новые литий-ионные батареи для замены старых никель-водородных батарей, размещенных на корпусе МКС. После разгрузки корабль будет заполнен отходами, отведен от МКС и по команде из центра управления полетом сойдет с орбиты.
Первый запуск корабля "Конотори" был осуществлен в 2009 году. Аппарат имеет длину 10 м и диаметр 4,4 м. С 2011 года, когда прекратилась американская программа Space Shuttle, "Конотори" стал главным космическим кораблем, способным перевозить крупное оборудование. С 2021 года Япония будет использовать модернизированную версию грузовика с большей вместимостью.
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Комментарии
Наука и техника , Наука , Крис Кэссиди , NASA , США
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