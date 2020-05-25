Найдена вторая столица Золотой Орды

Ученые Астраханской области заявили об открытии в селе Селитренное, расположенном в Харабалинском районе, предположительно следов второй столицы Золотой Орды.

Как сообщили в региональном министерстве культуры, открытие сделано во время археологической экспедиции перед началом строительства газопровода.

"Новые данные могут стать основанием для переименования Сарай Бату в Сарай ал-Джедид", — отметили в ведомстве.

Специалисты давно пытаются выяснить местонахождении столиц Золотой Орды. Как поясняет научный руководитель археологической экспедиции научно-исследовательского центра по сохранению культурного наследия Евгений Пигарев, раньше считалось, что именно в районе села Селитренное находятся культурные слои XIII века, и ученые предполагали, что Селитренное городище являлось первой столицей Золотой Орды, городом Сарай или Сарай Бату. Теперь же появились основания полагать, что Селитренное городище — это город Сарай ал-Джедид (Новый Дворец).

Специалисты обращают внимание на большого количества монет XIV-XV веков, которые находились в обращении во времена второй столицы Золотой Орды Сарай ал-Джедида, при том, что монет XIII века найти не удалось.

Примечательно, что открытие ученых может повлиять и на представление о памятниках археологии, расположенных в соседней Волгоградской области. Так, например, до сих пор считалось, что если Сарай Бату находился в районе Селитренного городища, то Сарай Берке или Сарай ал-Джедид, Новый Сарай располагался на Царевском городище в Волгоградской области.

Но поскольку проведенные раскопки установили местонахождение Нового Сарая в Астраханской области, получает подтверждение теория о том, что на месте Царевского городища был построен второй по величине золотоордынский город Гюлистан. Местонахождение же Сарая Бату еще предстоит выяснить наверняка. По некоторым версиям он может располагаться в районе села Красный Яр.