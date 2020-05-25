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Россия откажется от лунной гонки с США 

Lenta.ru и ещё 3 47 минут назад
Россия откажется от лунной гонки с США
Фото: Роскосмос
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о нежелании России участвовать в гонке за освоение Луны. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам Рогозина, Россия заинтересована в освоении спутника Земли и проведении там экспериментов, но отказывается ввязываться в гонку за ее освоение. Он сравнил это с программой «звездных войн», на которую СССР потратил огромные деньги, а также «напоминает предвыборные соревнования, которые в США устроили республиканцы и демократы».
«Мы не должны дергаться так, как реагировал СССР на американскую стратегическую оборонную инициативу (СОИ, или «звездные войны»). Тогда колоссальные деньги были брошены на фантастическую идею, в итоге не реализованную», — подчеркнул Рогозин.
Глава «Роскосмоса» также отметил, что Луна интересна для России как «спутник, который обеспечивает жизнедеятельность нашей планеты»: «Мы будем отрабатывать эксперименты, необходимые по астероидам и дальним планетам. Но Луна не является конечной целью». Вместе с тем, «Роскосмос» не допустит приватизации Луны.
В 2021 году «Роскосмос» планирует отправить на Луну аппарат «Луна-25». Затем, в 2024-2025 годах последуют «Луна-26» и «Луна-27», которые начнут проведение научных исследований на спутнике Земли.
В мае 2020 года НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории. Так, например, согласно десяти новым принципам, указанным в соглашении, теперь вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз. Кроме того, НАСА предлагает публичный обмен полученными научными данными, а также регистрацию космических аппаратов на Луне.
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Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , США
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