22 мая 2020 года на космодроме Плесецк был произведен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом "Космос-2546" в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Старт ракеты и ее вывод космического аппарата на расчетную орбиту прошел в штатном режиме. В расчетное время аппарат был выведен на целевую орбиту, а его управление осуществляется наземными средствами Воздушно-космических сил. С аппаратом установлена устойчивая телеметрическая связь, все бортовые системы исправно функционируют в штатном режиме. Название "Космос-2546" космическому аппарату было присвоено уже после его выхода на целевую орбиту. Видео старта ракеты-носителя с космотрома опубликовано на официально сайте Министерства обороны РФ.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
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