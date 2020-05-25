Россия отправит перепелиные яйца на МКС

Владимир Сычёв. Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН

"Оборудование для исследования эмбриогенеза создано. Оно включает центрифугу, то есть яйца будут экспонироваться как в искусственной силе тяжести, так и в невесомости", — сказал он.

По словам ученого, в прошлом году было очень много вопросов о том, как решить задачу фиксации яиц в космосе.

"Поскольку для этого предполагается использовать формальдегид, то оборудование должно быть абсолютно безопасным для космонавтов", — отметил он.

Сычев сказал, что инкубатор с яйцами намечается доставить на станцию в 2021 году.

"По планам оборудование должно было полететь на МКС в этом году, но теперь оттянулось на следующий год, потому что завязано на запуск нового российского модуля "Наука", — пояснил он.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что запуск модуля "Наука" планируется во втором квартале 2021 года.

Эксперименты с перепелами уже проводились в космосе, но на МКС еще нет. В 1979 году на биоспутнике "Бион" на орбиту впервые отправили перепелиные яйца. В 90-х годах на орбитальной станции "Мир" космонавты проводили эксперименты как с яйцами перепелов, так и с самими птенцами и взрослыми птицами. Так, в 1990 году на орбите вылупился первый перепеленок, а в 1999 году родившихся в космосе перепелят удалось живыми возвратить на Землю.