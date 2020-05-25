Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия планирует отправить перепелиные яйца на МКС в 2021 году 

РИА Новости и ещё 2 51 минуту назад
Россия отправит перепелиные яйца на МКС
Фото: © Fotolia / postsmth
Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
"Оборудование для исследования эмбриогенеза создано. Оно включает центрифугу, то есть яйца будут экспонироваться как в искусственной силе тяжести, так и в невесомости", — сказал он.
По словам ученого, в прошлом году было очень много вопросов о том, как решить задачу фиксации яиц в космосе.
"Поскольку для этого предполагается использовать формальдегид, то оборудование должно быть абсолютно безопасным для космонавтов", — отметил он.
Сычев сказал, что инкубатор с яйцами намечается доставить на станцию в 2021 году.
"По планам оборудование должно было полететь на МКС в этом году, но теперь оттянулось на следующий год, потому что завязано на запуск нового российского модуля "Наука", — пояснил он.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что запуск модуля "Наука" планируется во втором квартале 2021 года.
Эксперименты с перепелами уже проводились в космосе, но на МКС еще нет. В 1979 году на биоспутнике "Бион" на орбиту впервые отправили перепелиные яйца. В 90-х годах на орбитальной станции "Мир" космонавты проводили эксперименты как с яйцами перепелов, так и с самими птенцами и взрослыми птицами. Так, в 1990 году на орбите вылупился первый перепеленок, а в 1999 году родившихся в космосе перепелят удалось живыми возвратить на Землю.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
Последние новости
В Пакистане разбился пассажирский самолет В Пакистане разбился пассажирский самолет Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Комментарии
Наука и техника , Наука , Владимир Сычев , Роскосмос , РАН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С жены Кобзона требуют миллионы рублей
С жены Кобзона требуют миллионы рублей
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Медсестре в купальнике предложили новую работу
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
Видео
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
01:15
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
Погода Общество
Протестующие пришли к дому Зеленского
02:39
Протестующие пришли к дому Зеленского
В мире Украина
«Городские сумасшедшие бабки»: Миро о Собчак и Бузовой
02:01
«Городские сумасшедшие бабки»: Миро о Собчак и Бузовой
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение