В Швеции запустили первую коммерческую сеть 5G 

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Шведская телекоммуникационная компания сообщила о запуске сети 5G. Это первый случай коммерческого использования такой технологии на территории страны.

Гетеборге и Мачты сети установили в Стокгольме Мальмё , передаёт ТАСС. Скорость доступа в Интернет с ней в четыре раза превышает скорости 4G. Однако большинство современных телефонов не поддерживают новую технологию.

Я чрезвычайно горжусь тем, что мы открываем врата в то, что станет первой в Швеции настоящей и самой всеобъемлющей сетью 5G, — подчеркнул глава организации Андерс Нильссон.

Доступ к 5G получат только абоненты с безлимитным Интернетом.

25 мая в стране аналогичные сети планируют запустить два других оператора — Telia и Ericsson.