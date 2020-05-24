В Швеции запустили первую коммерческую сеть 5G 

Шведская телекоммуникационная компания сообщила о запуске сети 5G. Это первый случай коммерческого использования такой технологии на территории страны.
Мачты сети установили в Стокгольме, Гетеборге и Мальмё, передаёт ТАСС. Скорость доступа в Интернет с ней в четыре раза превышает скорости 4G. Однако большинство современных телефонов не поддерживают новую технологию.
Я чрезвычайно горжусь тем, что мы открываем врата в то, что станет первой в Швеции настоящей и самой всеобъемлющей сетью 5G, — подчеркнул глава организации Андерс Нильссон.
Доступ к 5G получат только абоненты с безлимитным Интернетом.
25 мая в стране аналогичные сети планируют запустить два других оператора — Telia и Ericsson.
Ранее NEWS.ru писал, что крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о своём банкротстве для реструктуризации. Основной причиной банкротства и реструктуризации стало желание получить разрешение на использование частоты C-диапазона для развёртывания сети 5G на территории США от Федеральной комиссии по связям.