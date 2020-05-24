Ученые натравят на коронавирус микробов 

Петербурге заговорили о необходимости создания Фонда продовольственного зерна. Тема всплыла в минувшую среду после совещания Владимира Путина по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

«Нужно надежно обеспечить собственный внутренний рынок и оценить его, использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно, экспорт продукции. Здесь есть риски снижения доходов и увеличения затрат», — сказал российский президент.

По словам одной из участниц совещания — директора Ленинградского комбината хлебопродуктов им. С. М. Кирова Натальи Загорской, меры надо принимать незамедлительно. За последние три года рыночная стоимость зерна выросла в нашей стране на 50%. Рентабельность же в мукомольной и хлебопекарной отраслях невысока.

Эпидемия COVID-19 ситуацию явно не улучшает. Тут впору говорить уже о продовольственной безопасности государства. Одной из составляющих которой является сохранение и формирование отечественных биоресурсных коллекций, а также развитие прорывных исследований и генетических технологий. Ими, как выяснила корреспондент «СП», готовы активно заняться профильные научные институты Северной столицы. Дождаться бы только от родного государства помощи в этом важном деле.

— Коллекцию семян нашего института за рубежом называют не иначе, как Эрмитажем сельхоз растений, — сказала Елена Хлесткина, директор Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова, член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. — Во многих из тех стран, где за минувшие десятилетия были собраны хранящиеся у нас образцы, их сородичей уже нет. А у нас они сохраняются в живом виде, став важнейшим фактором генетического разнообразия. Без которого была бы невозможной успешная селекция. Скажем, озимой пшеницы. В её производстве Россия в настоящее время среди лидеров мирового рынка.

Ещё один хозяйственно значимый пример — впервые расшифрованный в начале 2000-х годов ген пшеницы. Над этим работала международная команда. За основу исследования были взяты образцы нашей коллекции генетических ресурсов. Мы и сами проводим исследования. Из недавних — связанные с генетическим редактированием крымского винограда.

«СП»: — На повестке дня, продиктованной пандемией, продовольственная безопасность страны. Отечественные аграрии уже сталкиваются со сложностями, вызванными ростом цен, падением потребительского спроса. Эксперты полагают, что развитие АПК затормозится, многие его отрасли будут развиваться неоднородно. Чем можете им помочь? Ваши зарубежные коллеги делают сейчас ставку на развитие генетических технологий.

— И у нас есть соответствующая программа. Она напрямую связана с фундаментальными исследованиями. И не входит в противоречие с запретом правительства РФ на разработку генно-модифицированных организмов (ГМО), как многие ошибочно полагают. Вообще, я считаю, что негативное отношение общества к ГМО — недоработка, в том числе и нас, ученых. Не смогли вовремя объяснить обществу, что это такое. А это не только трансгенные растения, к которым у специалистов, скажем так, есть вопросы, но и отредактированные.

Современные технологии позволяют в короткие сроки получать такие мутации, которые естественным путем происходят у растений (организмов) о-очень медленно. С помощью редактирования процесс мутации можно значительно ускорить. Растение (организм) будет при этом таким же, как в естественной среде. Что касается продовольственной безопасности, то генетические исследования дают надежду на разработку методов персонифицированной селекции и создания рационального питания для конкретной группы потребителей.

Мы в нашем институте работаем в настоящее время над такими сортами зерновых, которые в процессе выращивания сами будут вырабатывать необходимые полезные для здоровья компоненты.

«СП»: — С генетическими технологиями разобрались. А как обстоят у вас дела с цифровыми?

— Большая потребность в соответствующей аппаратуре и специальных компьютерных программах. Всё это требует, конечно, дополнительного финансирования…

Тему продолжает Игорь Тихонович, академик РАН , научный руководитель ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии.

— Завидую растениеводам. У их «подопечных» такое генетическое разнообразие, которое нам, что называется, и не снилось, — начал Игорь Анатольевич. — На сегодня нам известны всего порядка 10% микроорганизмов планеты. Остальные — некультивируемые формы. В лабораториях мы не умеем их выращивать, но они живут в большом количестве в почве, в каждом её грамме — миллиарды бактерий! Все это — наш генетический резерв. Представляете, какие возможности для утилизации, комбинирования генов? Для биотехнологий?

«СП»: — Разве не они вызывают болезни у животных и человека?

— Вызывают, да, отдельные их представители. Но гораздо больше микроорганизмов, служащих нам верой и правдой. Они — важное дополнение к геному растений, которое, как и люди, не может приобретать новые или терять имеющиеся гены. Только в ограниченном количестве и только при редактировании. К слову, сам механизм редактирования мы подсмотрели у бактерий, которые страдают от вирусов, больше чем, человек, и научились распознавать их, бороться с ними благодаря своим специфическим высокочувствительным рецепторам.

«СП»: — Получается, агробактерии научили вас и генной инженерии?

— Получается, что так. Это на сегодня мало пока исследованный, но очень перспективный в микробиологии путь. Микробы — фактор роста и развития растений. Они способны бороться с засухой, могут оптимизировать питание фосфором и азотом, защищать от загрязнений. С ними и удобрения не нужны. Это же какая экономия сельскому хозяйству! А, значит, и продукция будет в итоге дешевле. Во многих цивилизованных странах мира это уже давно поняли и активно используют союз растений и микроорганизмов. У нас в стране мы сейчас в самом начале пути…

«СП»: — Интересно, как растения и полезные микробы узнают друг друга?

— Хороший вопрос. Мы в институте занимаемся поиском ответа на него. Когда поймем, что и как, сможем создавать новые микробные микро-растения, которые будут действовать в нужном нам направлении. Скажем, с большим числом функций. Что в конечном итоге позволит стабильно выращивать высокий урожай.

«СП»: — Какая взаимосвязь этих ваших разработок с геополитикой и продовольственной безопасностью страны?

— Самая прямая. Микроорганизмы позволят, как я уже сказал выше, сэкономить на удобрениях, почти везде у нас импортных, дорогостоящих. Помогут защитить нас от кровососущих насекомых, благодаря чему пищевые цепочки птиц и рыб не прервутся. А также сгладить некоторые колебания внешней среды, имею в виду засухи и заморозки. Что даст возможность получать стабильно хорошую продукцию, и, значит, загодя планировать инвестиции в её производство. Развитие производства микробиологических препаратов — задача стратегически перспективная. Традиции в микробиологии у России хорошие. Нужно сохранять и преумножать их. Что может стать проблематичным при том дефиците компетентных кадров, который наметился в стране в последние годы.