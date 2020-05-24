РФ изучает варианты использования «Морского старта»

Перспективы возможного использования перебазированного из США в Россию комплекса "Морской старт" рассматриваются на уровне правительства, рассказал РИА Новости источник в кабмине.
"Оценивается перспектива использования "Морского старт" в российской космической программе", — сказал источник.
В конце апреля основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времён. Примерно в это же время стало известно, что Роскосмос поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" — оценить затраты на ремонт плавучего космодрома и создание новой ракеты "Союз-7". При этом пуски планируется возобновить с 2024 года.
В настоящее время комплекс использовать невозможно, поскольку для него не выпускается ракета. Ранее для этого использовались ракеты "Зенит", производившиеся до 2014 года на Украине из российских комплектующих. Роскосмос, в свою очередь, предлагает группе компаний S7 создание новой ракеты "Союз-7" на базе ракеты "Союз-5". Однако ее разработка за все эти годы так и не началась.
В связи с отсутствием ракеты, предположил в беседе с РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев, работу комплекса невозможно восстановить, кроме того, если все же решить все проблемы, комплекс будет конкурировать на рынке запусков не только с зарубежными, но и с российскими ракетами.
По мнению эксперта, правительство могло обратить внимание на комплекс, если, например, владелец "Морского старта" Филев обратился в кабмин за помощью. "Возможно, тот же Филев, написал письмо в правительство: "Давайте спасать комплекс". Несмотря на то, что комплекс принадлежит группе S7, это национальное достояние с историческим значением — уникальный плавучий космодром", — сказал Моисеев.
"Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит". Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.
По оценкам экспертов, для выхода на самоокупаемость "Морскому старту" необходимо проводить ежегодно по четыре пуска, что с 1999 года — за всю его историю — удалось достичь лишь трижды. В 2009 году проект обанкротился и в результате реструктуризации перешел к РКК "Энергия". В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку на 150 миллионов долларов по покупке "Морского старта", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.