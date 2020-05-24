РФ изучает варианты использования «Морского старта»

Перспективы возможного использования перебазированного из США Россию комплекса "Морской старт" рассматриваются на уровне правительства, рассказал РИА Новости источник в кабмине.

"Оценивается перспектива использования "Морского старт" в российской космической программе", — сказал источник.

В конце апреля основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времён. Примерно в это же время стало известно, что Роскосмос поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" — оценить затраты на ремонт плавучего космодрома и создание новой ракеты "Союз-7". При этом пуски планируется возобновить с 2024 года.

В настоящее время комплекс использовать невозможно, поскольку для него не выпускается ракета. Ранее для этого использовались ракеты "Зенит", производившиеся до 2014 года на Украине из российских комплектующих. Роскосмос, в свою очередь, предлагает группе компаний S7 создание новой ракеты "Союз-7" на базе ракеты "Союз-5". Однако ее разработка за все эти годы так и не началась.

В связи с отсутствием ракеты, предположил в беседе с РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев , работу комплекса невозможно восстановить, кроме того, если все же решить все проблемы, комплекс будет конкурировать на рынке запусков не только с зарубежными, но и с российскими ракетами.

По мнению эксперта, правительство могло обратить внимание на комплекс, если, например, владелец "Морского старта" Филев обратился в кабмин за помощью. "Возможно, тот же Филев, написал письмо в правительство: "Давайте спасать комплекс". Несмотря на то, что комплекс принадлежит группе S7, это национальное достояние с историческим значением — уникальный плавучий космодром", — сказал Моисеев.

"Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит". Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.