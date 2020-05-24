Эксперт рассказал, что делать при взломе смартфона 

При обнаружении попытки взлома смартфона с помощью вредоносного программного обеспечения нужно отключить устройство от всех сетей и воспользоваться антивирусной программой, сообщил директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов 24 мая агентству «Прайм».

Эксперт рассказал, что в настоящее время на смартфоны и телефоны приходится более 25% от общего количества хакерских атак. Одной из главных целей злоумышленников является получение персональных данных, поэтому не рекомендуется хранить на смартфоне информацию о банковском счёте или другие финансовые данные.

Если пользователь обнаружил вредоносную программу на смартфоне, то нужно выполнить проверку устройства с помощью антивирусного обеспечения. Также рекомендуется сменить пароли в личных кабинетах социальных сетей и других мобильных приложений.

Для защиты устройств от кибератак Мясоедов порекомендовал не пользоваться приложениями из неизвестных источников, регулярно обновлять операционную систему устройства и не загружать файлы из электронных писем от неизвестных адресантов.