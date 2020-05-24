Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал, что делать при взломе смартфона 

ИА Regnum и ещё 4 2 часа назад
Эксперт рассказал, что делать при взломе смартфона
Фото: РИА Новости
При обнаружении попытки взлома смартфона с помощью вредоносного программного обеспечения нужно отключить устройство от всех сетей и воспользоваться антивирусной программой, сообщил директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов 24 мая агентству «Прайм».
Эксперт рассказал, что в настоящее время на смартфоны и телефоны приходится более 25% от общего количества хакерских атак. Одной из главных целей злоумышленников является получение персональных данных, поэтому не рекомендуется хранить на смартфоне информацию о банковском счёте или другие финансовые данные.
Если пользователь обнаружил вредоносную программу на смартфоне, то нужно выполнить проверку устройства с помощью антивирусного обеспечения. Также рекомендуется сменить пароли в личных кабинетах социальных сетей и других мобильных приложений.
Для защиты устройств от кибератак Мясоедов порекомендовал не пользоваться приложениями из неизвестных источников, регулярно обновлять операционную систему устройства и не загружать файлы из электронных писем от неизвестных адресантов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что в 2019 году было замечено снижение общего количества вредоносных программ при одновременном росте их сложности и разнообразия.
Видео дня. Толпа людей в Новосибирске устроила танцы на улице
ИА Regnum: последние новости
Перспективы применения «Морского старта» рассмотрит правительство РФ — СМИ Перспективы применения «Морского старта» рассмотрит правительство РФ — СМИ Илон Маск признался в любви к русскому языку Илон Маск признался в любви к русскому языку В Югре найдена увеличенная копия пирамиды Хеопса В Югре найдена увеличенная копия пирамиды Хеопса
Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Сергей Голованов , Лаборатория Касперского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина испугалась потерять Донбасс
Украина испугалась потерять Донбасс
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение
00:58
Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение
Общество
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение