Космонавт рассказал, как пережить самоизоляцию

Справиться с самоизоляцией лучше всего помогают любимые увлечения, считает российский космонавт Иван Вагнер.

В ходе трансляции с борта МКС, которая велась на сайте Роскосмоса , космонавт отметил, что главное — это найти дело себе по душе. Свой совет Вагнер проиллюстрировал военной поговоркой: «Чем бы солдат ни занимался — лишь бы устал».

Космонавт рассказал, что такой же принцип действует и на МКС. Чем больше «каких-то занятий», тем проще переносить вынужденную изоляцию в закрытом помещении. Впрочем, Вагнер признал, что экипажу на орбите в этом плане проще, так как космонавтов специально готовят к таким условиям.