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Российский космонавт рассказал, как пережить самоизоляцию 

News.ru 1 час назад
Космонавт рассказал, как пережить самоизоляцию
Фото: globallookpress.com
Справиться с самоизоляцией лучше всего помогают любимые увлечения, считает российский космонавт Иван Вагнер.
В ходе трансляции с борта МКС, которая велась на сайте Роскосмоса, космонавт отметил, что главное — это найти дело себе по душе. Свой совет Вагнер проиллюстрировал военной поговоркой: «Чем бы солдат ни занимался — лишь бы устал».
Космонавт рассказал, что такой же принцип действует и на МКС. Чем больше «каких-то занятий», тем проще переносить вынужденную изоляцию в закрытом помещении. Впрочем, Вагнер признал, что экипажу на орбите в этом плане проще, так как космонавтов специально готовят к таким условиям.
Иван Вагнер вместе с Анатолием Иванишиным и американским астронавтом Кристофером Кэссиди прибыли на МКС в апреле на корабле «Союз МС-16».
Ранее исполнительный директор Роскосмоса, бывший космонавт Сергей Крикалёв рассказал об ощущениях от выхода в открытое космическое пространство, передавал NEWS.ru.
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Комментарии
Наука и техника , Анатолий Иванишин , Сергей Крикалев , Кристофер Кэссиди , Роскосмос
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