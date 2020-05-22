Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мышьяком рискуют отравиться до 220 млн жителей Земли 

Популярная механика и ещё 2 1 час назад
Мышьяком рискуют отравиться до 220 млн жителей Земли
Фото: Thermo Fisher Scientific Inc.
Яд накапливается в грунтовых водах, откуда может попадать в организм человека.
Учёные обратили внимание на проблему загрязнения Земли мышьяком, составив первую в мире карту грунтовых вод, отравленных ядом. Для этого были изучены существующие работы, в которых фиксировались почти 60 тысяч точек замеров концентрации мышьяка по всему миру, а затем компьютерное моделирование движения грунтовых вод позволило определить наиболее опасные для здоровья человека районы планеты.
Авторами проекта выступили специалист центра ЮНЕСКО по изучению мышьякового загрязнения воды при австралийском университете Южного Квинсленда Майкл Берг и эколог федерального института гидрологии и технологий Швейцарии Джоэл Подгорски. Они в своём исследование учли не только движение грунтовых вод, но и другие экологические, природные и географические аспекты, которые позволили установить, что проблема загрязнения грунтовых вод мышьяком актуальна для всех континентов планеты.
Как следует из результатов работы, опубликованной в журнале Science, хроническое отравление мышьяком через грунтовые воды угрожает от 94 до 220 млн человек по всей Земле. Разница в числе потенциальных пострадавших от мышьяка зависит от того, какие нормативы в той или иной стране считают содержание мышьяка безопасным. При этом 90% из находящихся под угрозой людей проживает в Бангладеш, Индии и Пакистане. Кроме того, неблагополучная экологическая обстановка фиксируется на севере Китая и в Монголии.
Несмотря на то, что в Европе, США и России проблема загрязнения грунтовых вод мышьяком не стоит остро, исследователи считают, что развитые страны должны уделить внимание сложившейся ситуации, чтобы помочь развивающимся странам создать более благополучные для людей условия проживания.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Популярная механика: последние новости
Выяснились последствия секса ос с орхидеями Выяснились последствия секса ос с орхидеями Установлен новый рекорд скорости передачи данных Установлен новый рекорд скорости передачи данных Возле Юпитера обнаружен астероид с хвостом Возле Юпитера обнаружен астероид с хвостом
Комментарии
Наука и техника , Экология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция захватила кусок греческой земли
Турция захватила кусок греческой земли
«Идем прямо, отказ двигателя»
«Идем прямо, отказ двигателя»
Россияне «погуляли» на балконе и получили 11 штрафов
Россияне «погуляли» на балконе и получили 11 штрафов
Харламов продолжил издеваться над Гузеевой
Харламов продолжил издеваться над Гузеевой
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
Видео
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
00:49
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
Политика Статьи
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
01:03
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
В мире Азия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение