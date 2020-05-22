Мышьяком рискуют отравиться до 220 млн жителей Земли 

Яд накапливается в грунтовых водах, откуда может попадать в организм человека.

Учёные обратили внимание на проблему загрязнения Земли мышьяком, составив первую в мире карту грунтовых вод, отравленных ядом. Для этого были изучены существующие работы, в которых фиксировались почти 60 тысяч точек замеров концентрации мышьяка по всему миру, а затем компьютерное моделирование движения грунтовых вод позволило определить наиболее опасные для здоровья человека районы планеты.

Авторами проекта выступили специалист центра ЮНЕСКО по изучению мышьякового загрязнения воды при австралийском университете Южного Квинсленда Майкл Берг и эколог федерального института гидрологии и технологий Швейцарии Джоэл Подгорски. Они в своём исследование учли не только движение грунтовых вод, но и другие экологические, природные и географические аспекты, которые позволили установить, что проблема загрязнения грунтовых вод мышьяком актуальна для всех континентов планеты.

Как следует из результатов работы, опубликованной в журнале Science, хроническое отравление мышьяком через грунтовые воды угрожает от 94 до 220 млн человек по всей Земле. Разница в числе потенциальных пострадавших от мышьяка зависит от того, какие нормативы в той или иной стране считают содержание мышьяка безопасным. При этом 90% из находящихся под угрозой людей проживает в Бангладеш, Индии и Пакистане. Кроме того, неблагополучная экологическая обстановка фиксируется на севере Китая и в Монголии.

Несмотря на то, что в Европе, США и России проблема загрязнения грунтовых вод мышьяком не стоит остро, исследователи считают, что развитые страны должны уделить внимание сложившейся ситуации, чтобы помочь развивающимся странам создать более благополучные для людей условия проживания.