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Черная дыра в центре Галактики оказалась источником периодических радиосигналов 

ТАСС 1 час назад
Странные радиосигналы связали с черной дырой
Фото: NASA
Японские астрофизики зафиксировали странные периодические радиовспышки, исходящие из центральных областей Млечного Пути и предположительно порождаемые неким объектом в окрестностях горизонта событий сверхмассивной черной дыры. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба микроволновой обсерватории ALMA.
"Мы давно знали, что черная дыра Sgr A* вырабатывает вспышки в миллиметровом диапазоне радиоволн. На этот раз мы проследили за ней при помощи ALMA, наблюдая за вариациями в интенсивности излучения на протяжении десяти дней. Мы открыли два тренда — квазипериодические колебания с периодом в 30 минут, а также более медленные флуктуации длиной в несколько часов", — заявил астрофизик из университета Кейо Юхей Ивата, чьи слова приводит пресс-служба обсерватории.
В центре предположительно всех галактик мироздания обитает одна или даже несколько сверхмассивных черных дыр. К примеру, в ядре Млечного Пути находится черная дыра Sgr A* (Стрелец А*), удаленная от нас на 26 тыс. световых лет и превосходящая Солнце по массе предположительно в четыре миллиона раз, как на то указывают скорости движения звезд вокруг этого объекта.
В отличие от других сверхмассивных черных дыр в некоторых близлежащих галактиках, постоянно притягивающих и поглощающих материю, Sgr A* находится в своеобразной спячке. Из-за этого она не вырабатывает мощных выбросов плазмы, так называемых джетов, и остается незаметной для фактически всех телескопов, кроме радиоволновых и рентгеновских обсерваторий.

"Пульс" черной дыры

Ивата и его коллеги открыли крайне необычные вариации в радиоволновом излучении Sgr A*, свидетельствующие о присутствии объекта неизвестной природы у самой кромки горизонта событий черной дыры, наблюдая за ней при помощи микроволновой обсерватории ALMA, установленной в чилийской части пустыни Атакама.
Эти долговременные замеры неожиданно показали, что сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути вырабатывает сразу несколько типов периодических радиосигналов на частоте в 217-230 гигагерц. Проанализировав их периодичность, астрономы пришли к выводу, что источник этих вспышек находится на самой кромке горизонта событий черной дыры, "линии невозвращения", где ее притяжение становится настолько сильным, что оттуда не может сбежать даже свет.
По текущим расчетам Иваты и его коллег, один из источников этих сигналов находится на расстоянии примерно в 0,2 астрономической единицы (а.е.) от этой невидимой границы. Земля, например, удалена от Солнца на одну а.е., а Меркурий — на 0,38 а.е. Что он представляет собой, ученые пока не знают, однако они предполагают, что подобные сигналы могут порождать некие экзотические процессы на ближней кромке диска аккреции, "бублика" из раскаленной пыли и газа, окружающей черную дыру.
В частности, подобные сигналы могут порождать особо горячие точки внутри диска аккреции, вырабатывающие мощные пучки микроволнового излучения. Эти волны в соответствии с предсказаниями теории относительности Эйнштейна будут резко усиливаться в том случае, если их источник движется в сторону наблюдателя, и ослабляться при удалении.
Подобные сигналы, по мнению Иваты и его коллег, могут порождать помехи, не позволившие участникам проекта Event Horizon Telescope, объединявшего в себе мощности ALMA и других мощнейших радиотелескопов мира, сделать фотографии Sgr A* и ее ближайших окрестностей. Дальнейшее их изучение, как предполагают астрофизики, поможет понять, как можно решить эту проблему и получить первые снимки "тени" самого тяжелого объекта Млечного Пути.
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Наука и техника , Технологии
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