Нейросеть определила черты характера по фото точнее людей 

Российские математики и психологи разработали новую нейросеть. Она определила черты характера по фото точнее людей.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Высшей школы экономики . Исследование даже опубликовали в научном журнале Scientific Reports.

Учёные рассказали, что нейросеть смогла верно определить черты характера почти в 60% случаев. Случайное угадывание же обычно попадает только в 50%. Исследователи отметили, что разница в 10% может казаться незначительной, но на самом деле по точности предсказаний искусственный интеллект существенно превосходит людей.

Надо отметить, что сама по себе методика угадывания черт характера человека по фотографии представляется учёным сомнительной. Однако некоторые исследователи продолжают искать связь между генетическими различиями, чертами характера и внешностью человека.

В новом исследовании нейросеть хорошо угадывала не все черты характера. Труднее всего ей давалась открытость для нового опыта, а проще всего — добросовестность и сознательность.