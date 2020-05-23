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Названо главное условие скорого возвращения к нормальной жизни 

РИА Новости и ещё 6 25 минут назад
Вирус останется: Названо условие возвращения к обычной жизни
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Чем больше люди будут встраиваться в условия жизни во время пандемии коронавируса, тем быстрее общество вернется к нормальному образу жизни, заявила главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, пишут "Известия".
"Для того, чтобы предотвратить серьезные проблемы, мы должны научиться жить немного в других условиях, они несложные, — рассказала она.
Специалист призывает обратить внимание на жителей стран, которые первыми столкнулись с эпидемией COVID-19.
"Они носят маски и без коронавируса, когда понимают, что нездоровы и могут подвергнуть опасности людей, которые находятся рядом с ними", — подчеркнула Лысенко.
По словам врача, так люди в первую очередь защищают не себя, а тех, кто их окружает.
"Это важная и правильная культура, которой нам тоже нужно учиться, учитывая, что вирус с нами останется, будет с нами сосуществовать", — заключила медик.
Лысенко отметила важность сохранения масочного режима и социального дистанцирования, особенно в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Общество , Марьяна Лысенко , газета "Известия"
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