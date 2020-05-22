Установлен новый рекорд скорости передачи данных 

Исследователи из Австралии успешно протестировали и зафиксировали самую быструю скорость передачи данных в интернете с помощью оптического чипа, способного загружать 1 000 фильмов высокой четкости за долю секунды.

Исследовательская группа смогла достичь скорости передачи данных 44,2 терабит в секунду. Эта технология способна поддерживать единовременное высокоскоростное подключение к интернету 1,8 миллиона домов в Мельбурне , и миллиарда по всему миру в пиковые периоды.

Исследователи протестировали новое устройство, которое заменило 80 лазеров одним единственным инструментом — микро-сотой (micro-comb). Оно был внедрено и испытано нагрузкой уже существующей инфраструктуры.

Чтобы проиллюстрировать влияние оптических микро-сот на оптимизацию систем связи, исследователи установили 76,6 км темных волокон оптических кабелей между одним из университетов Мельбурна и его кампусом в Клейтоне.

Внутри этих волокон исследователи поместили микро-соту, которая действует как радуга, создавая сотню высококачественных инфракрасных лазеров из одного чипа. Каждый «лазер» имеет возможность использоваться в качестве отдельного канала связи.

Исследователи смогли отправить максимальное количество данных по каждому каналу, имитируя пиковое использование интернета.

Один из авторов исследования говорит о том, что достижение такой скорости передачи данных (44,2 Тбит) показывает потенциал существующей австралийской инфраструктуры. Будущая цель проекта состоит в том, чтобы увеличить текущие передатчики с сотен гигабайт в секунду до десятков терабайт в секунду.