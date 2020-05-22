Выяснились последствия секса ос с орхидеями 

Биологи из Университета Окледна и Университета Новой Англии попытались понять, как псевдокопуляция с орхидеями вида Cryptostylis subulata сказывается на репродуктивных возможностях самцов ос-наездников Lissopimpla excelsa.

То, что ряд орхидей привлекают самцов некоторых видов насекомых, имитируя внешний вид и запах самок, ученым известно достаточно давно. Возбужденные самцы садятся на цветок, пытаются с ним спариться и даже эякулируют, после чего, захватывая пыльцу, производят перекрестное опыление. Однако последствия таких взаимоотношений для самих насекомых, особенно учитывая то, что они фактически впустую растрачивают свою сперму, остаются не вполне проясненными.

Австралийские биологи решили восполнить этот пробел, изучив, что происходит со спермой и эякуляцией самцов ос Lissopimpla excelsa, «спаривающихся» с цветами, в сравнении с теми самцами данного вида, кто живет вдали от мест произрастания орхидей Cryptostylis subulata, и как в итоге такой вид сексуальных отношений может отразиться на общей динамике осиной популяции.

В результате выяснилось, что у самцов, практикующих отношения с орхидеями запас семенных клеток существенно ниже по сравнению с теми, кто спаривается только с настоящими самками. Биологи объясняют данный эффект вполне очевидной причиной — более частыми половыми актами.

Но при этом они также обнаружили, что у проживающих вблизи орхидей самцов существенно ниже и объем спермы, извергаемой в ходе одной эякуляции. Ученые практически уверены, что это является проявлением стратегического распределения семенных клеток, и выдвигают несколько предположений, чем именно такая стратегия может быть вызвана. Либо осы считают цветки не очень качественными самками, и поэтому отдают им меньше спермы, либо они, имея в среднем больше половых актов, пытаются оптимизировать повышенный расход семенных клеток, либо же этот является результатом приспособления и приобретенной способности отличать цветы от самок.

Осы Lissopimpla excelsa — гаплодиплоидные, то есть самки могут размножаться и без спермы самцов, но в этом случае потомство будет только мужского рода. И биологи уверены, что эта особенность насекомых является основой их продолжительных отношений с орхидеями — чем больше спермы растрачивается на цветы, тем больше новых самцов появляется на свет. Таким образом, за счет дисбаланса в пользу мужских особей, удается поддерживать общую численность популяции.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Functional Ecology считают, что им удалось показать воздействие орхидей как на поведение и функции самцов, так и на динамику всей осиной популяции, однако уверены, что тема требует дальнейшего изучения.