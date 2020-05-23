Назван период заразности носителей коронавируса 

Пациенты с COVID-19 перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на ученых Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура.

Исследователи выяснили, что анализы выздоравливающих пациентов могут показывать присутствие вируса, но он уже не представляет опасности. По мнению азиатских вирусологов, тесты выявляют части генома вируса, но не могут определить, является вирус жизнеспособным или нет.

Сейчас пациента с выявленным COVID-19 выписывают только после двух негативных анализов. В труде сингапурских экспертов говорится, что новые результаты позволяют пересмотреть критерии выписки. Исследование показало, что хотя у пациентов может быть положительный результат, это «не всегда равнозначно инфекционности или жизнеспособному вирусу».

Отмечается, что правило 11 дней соблюдается не всегда. Например, больные онкологией, проходящие химиотерапию, могут демонстрировать иные сроки.

Ученые также выдвинули теорию, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет высокий уровень заразности потому что сочетает геномы других коронавирусов.