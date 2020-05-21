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Американка рассказала, что получает сообщения, предназначенные Илону Маску 

Ferra.ru 4 часа назад
Американка получает сообщения для Илона Маска
Фото: Ferra.ru
25-летняя американка рассказала, что получает сообщения, предназначенные Илону Маску, главе компаний SpaceX и Tesla. Номер телефона девушки, как утверждается, ранее принадлежал бизнесмену.
Жительница Калифорнии по имени Линдси Такер (Lyndsay Tucker) сообщила, что купила номер несколько лет назад. После этого она стала получать странные звонки и сообщения. По словам Линдси, она даже не знала, кто такой Илон Маск, пока ей не рассказала об этом мама.
Девушка рассказывает, что сообщения бывают довольно странными. Однажды одна женщина заявила, что хочет полететь в космос, а другой человек отправил чертёж бионической конечности.
В итоге номер Линдси нашли в объявлении с домом, который Маск продал несколько лет назад. После того, как Илон избавился от номера, телеком-компания AT&T случайным образом переназначила его Линдси. Но в интернете номер уже успел разойтись по сайтам, и люди ассоциировали его с Маском.
Журналисты обратились к предпринимателю за комментарием по поводу ситуации, и Илон ответил: «Вау! Этот номер такой старый. Я удивлён, что кто-то пользуется им».
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Комментарии
Наука и техника , Илон Маск , AT&T , SpaceX
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