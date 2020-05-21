«Яндекс» выяснил, как жители городов мира выходят из изоляции 

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Аналитики "Яндекса" в новом исследовании выяснили, как жители городов мира выходят из изоляции.

Был составлен рейтинг из 42 мировых мегаполисов по росту активности жителей, в том числе в Москве и Санкт‑Петербурге.

По состоянию на 20 мая ближе всего к своему обычному состоянию были Стокгольм, Брюссель и Нур‑Султан.

На четвертом месте Минск, на пятом — Тель-Авив, на шестом — Баку.

Москва заняла 30 строчку. Санкт-Петербург — 23-ю.

Меньше всего по активности на себя походили Мумбаи и Рио‑де‑Жанейро.