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«Яндекс» выяснил, как жители городов мира выходят из изоляции 

Газета.Ru 1 час назад
«Яндекс» выяснил, как жители городов мира выходят из изоляции
Фото: РИА Новости
Аналитики "Яндекса" в новом исследовании выяснили, как жители городов мира выходят из изоляции.
Был составлен рейтинг из 42 мировых мегаполисов по росту активности жителей, в том числе в Москве и Санкт‑Петербурге.
По состоянию на 20 мая ближе всего к своему обычному состоянию были Стокгольм, Брюссель и Нур‑Султан.
На четвертом месте Минск, на пятом — Тель-Авив, на шестом — Баку.
Москва заняла 30 строчку. Санкт-Петербург — 23-ю.
Меньше всего по активности на себя походили Мумбаи и Рио‑де‑Жанейро.
Для расчетов использовались данные сервисов "Яндекса", открытая статистика Apple о количестве передвижений пользователей, а также данные компании Otonomo, которая агрегирует сведения об автомобильном трафике в разных городах мира.
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Наука и техника , Яндекс , Apple , Москва
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