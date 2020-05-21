«Яндекс» выяснил, как жители городов мира выходят из изоляции 

Аналитики "Яндекса" в новом исследовании выяснили, как жители городов мира выходят из изоляции.
Был составлен рейтинг из 42 мировых мегаполисов по росту активности жителей, в том числе в Москве и Санкт‑Петербурге.
По состоянию на 20 мая ближе всего к своему обычному состоянию были Стокгольм, Брюссель и Нур‑Султан.
На четвертом месте Минск, на пятом — Тель-Авив, на шестом — Баку.
Москва заняла 30 строчку. Санкт-Петербург — 23-ю.
Меньше всего по активности на себя походили Мумбаи и Рио‑де‑Жанейро.
Для расчетов использовались данные сервисов "Яндекса", открытая статистика Apple о количестве передвижений пользователей, а также данные компании Otonomo, которая агрегирует сведения об автомобильном трафике в разных городах мира.