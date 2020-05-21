Ученые рассказали о второй волне COVID-19

«В последнее время мы наблюдаем снижение темпов роста по заболеванию, но цифры все еще высоки, и мы можем только сказать, что это начало фазы стабилизации», — пояснила она.

По словам представителя ВОЗ в России, говоря о стабилизации ситуации, стоит ориентироваться на регулярное и значительное сокращение числа новых случаев, а также на показатель воспроизводства, который должен быть меньше единицы.

«Рамблер» писал, что за последние сутки в Москве выявили 2913 человек с коронавирусом, за все время наблюдения в городе зарегистрировали 155 219 таких пациентов. При этом в столице второй день подряд фиксируют менее 3 тысяч новых случаев COVID-19.