WhtsApp получил новую функцию 

Новая версия мессенджера WhatsApp, работающая на операционной системе iOS, предусматривает распознавание QR-кодов, сообщает издание Wabetainfo.

Новая функция, по словам журналистов, уже доступна в бета-версии.

Нововведение позволит пользователям генерировать QR-коды самостоятельно, чтобы иметь возможность мгновенно делиться номером телефона и изображениями. При этом в случае ошибочной отправки другому пользователю можно быстро удалить QR-код (контент будет недоступен) и сгенерировать новый.

Программисты, по данным издания, в настоящее время занимаются внедрением QR-кодов для мессенджера на базе Android.

В апреле, как сообщал «Рамблер», WhatsApp объявил об увеличении количества участников групповых видеозвонков. Изменения в статистике связаны всеобщим соблюдением режима самоизоляции. В одном из последних обновлений разработчики добавили возможность одновременно созваниваться не с 4 пользователями, как было ранее, а с 8-ю.