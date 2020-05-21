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WhtsApp получил новую функцию 

Павел Тиунов и ещё 2 19 минут назад
WhtsApp получил новую функцию
Фото: pixabay.com
Новая версия мессенджера WhatsApp, работающая на операционной системе iOS, предусматривает распознавание QR-кодов, сообщает издание Wabetainfo.
Новая функция, по словам журналистов, уже доступна в бета-версии.
Нововведение позволит пользователям генерировать QR-коды самостоятельно, чтобы иметь возможность мгновенно делиться номером телефона и изображениями. При этом в случае ошибочной отправки другому пользователю можно быстро удалить QR-код (контент будет недоступен) и сгенерировать новый.
Программисты, по данным издания, в настоящее время занимаются внедрением QR-кодов для мессенджера на базе Android.
В апреле, как сообщал «Рамблер», WhatsApp объявил об увеличении количества участников групповых видеозвонков. Изменения в статистике связаны всеобщим соблюдением режима самоизоляции. В одном из последних обновлений разработчики добавили возможность одновременно созваниваться не с 4 пользователями, как было ранее, а с 8-ю.
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