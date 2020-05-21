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Новый iPhone выйдет без наушников 

Lenta.ru и ещё 4 44 минуты назад
Новый iPhone выйдет без наушников
Фото: Reuters
Запланированные на осень смартфоны линейки iPhone 12 выйдут без бесплатных наушников в комплекте. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на отчет инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).
Начиная с поколения 2020 года Apple перестанет комплектовать свои смартфоны бесплатной проводной гарнитурой EarPods. По мнению Мин-Чи Ко, новые iPhone выйдут без наушников по причине обновленной политики Apple, направленной на стимулирование продаж AirPods. Инсайдер полагает, что столкнувшись с отсутствием аксессуара, пользователи будут докупать EarPods либо приобретать беспроводные наушники серии AirPods.
В этой же связи компания намерена восстановить высокие показатели продаж беспроводной гарнитуры в период рождественских распродаж. Ко считает, что в этом году корпорация продаст от 80 до 93 миллионов единиц AirPods. При этом в отчете говорится, что до 2021 года никаких новых беспроводных наушников от Apple не выйдет.
В 2016 году компания лишила актуальные iPhone 7 и 7 Plus порта для наушников, объяснив это добавлением влагозащиты. Вместо гарнитуры с 3,5-миллиметровым разъемом в комплект добавили EarPods с разъемом Lightning. Также в коробку с iPhone стали класть переходник, позволяющий использовать наушники старого типа с новыми смартфонами.
Стоимость проводных EarBuds, которыми комплектуются все iPhone на рынке, в магазине Apple составляет 2532 рубля. Стоимость AirPods, работающих по протоколу Bluetooth, начинается с 13 490 рублей.
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Наука и техника , Apple
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