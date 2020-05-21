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Ученые объяснили высокую смертность среди мужчин от COVID-19 

Москва24 и ещё 5 1 час назад
Высокую смертность среди мужчин от COVID-19 объяснили
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
У пациентов мужского с тяжелой формой COVID-19 вырабатывается меньше защитных белков. К такому выводу пришли китайские ученые, которые исследовали плазму примерно 300 человек. Об этом сообщает газета "Известия".
Как отмечается, специалисты хотели выявить различия у мужчин и женщин при выработке антител IgG к SARS-CoV-2. Оказалось, что концентрация этих иммуноглобулинов, появляющихся в крови примерно через две недели с момента заражения, у пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19 практически не зависит от пола.
А вот у тяжелых пациентов разница оказалась существенной: у женщин на 3–5-й неделе заболевания их было в среднем на четверть больше.
Как ранее рассказала директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева, смертность среди пациентов с коронавирусом, у которых есть нарушения обмена веществ, в несколько раз выше, чем у людей без таких заболеваний. Она отметила, что в группе риска пациенты с эндокринопатиями — с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.
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Наука и техника , Минздрав РФ , РАН
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