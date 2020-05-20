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Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска 

Алевтина Жаркова 20 минут назад
Во время испытаний прототипа новейшего космического корабля Илона Маска произошел пожар. У межпланетного космолета Starship, разработанного компанией SpaceX, в ходе проведения испытаний в Техасе загорелся двигательный отсек. По предварительным данным, авария произошла из-за утечки топлива. Однако возгорание удалось оперативно потушить.
Starship разрабатывается частной компанией Илона Маска для длительных миссий, в том числе и для полетов на Марс. Планируется, что пилотируемый корабль, который будет способен вывести на орбиту более 100 тонн груза, отправится на Красную планету в 2022 году.
Наука и техника , Видео , В мире , SpaceX
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