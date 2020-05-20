Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска 

Во время испытаний прототипа новейшего космического корабля Илона Маска произошел пожар. У межпланетного космолета Starship, разработанного компанией SpaceX , в ходе проведения испытаний в Техасе загорелся двигательный отсек. По предварительным данным, авария произошла из-за утечки топлива. Однако возгорание удалось оперативно потушить.

Starship разрабатывается частной компанией Илона Маска для длительных миссий, в том числе и для полетов на Марс. Планируется, что пилотируемый корабль, который будет способен вывести на орбиту более 100 тонн груза, отправится на Красную планету в 2022 году.