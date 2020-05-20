Российский «Гонец» попробует догнать американский Iridium 

России ведутся работы по созданию системы низкоорбитальной спутниковой связи нового поколения «Гонец», сообщает «Роскосмос» . Таким образом российский оператор может попробовать догнать по пропускной способности своих спутников американскую компанию Iridium

По словам гендиректора «Гонца» Павла Черенкова, если текущая система требует ежегодного пополнения, предполагающего 1-2 ракетных запуска, то для поддержания системы «Гонец-М» потребуется 2-3 старта. Менеджер добавил, что для запусков космических аппаратов нового поколения выполняется адаптация стартовой площадки для ракет «Союз-2.1б» на космодроме Восточный.

«На начальном этапе развертывания будут выводиться по 7 аппаратов за запуск, а затем по 2-3 для поддержания группировки в штатном составе. Поэтому строительство площадки под легкий носитель на Восточном как нельзя актуально для того, чтобы Россия имела собственную постоянно развернутую и работающую низкоорбитальную систему связи», — считает руководитель.

В марте 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщили, что запуск с космодрома Плесецк трех российских спутников связи «Гонец-М» перенесен с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства.