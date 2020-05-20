Создан калькулятор для оценки риска смерти при COVID-19

Китайские учёные разработали уникальный калькулятор, который способен вычислить течение заболевания коронавирусом у отдельно взятого пациента. Алгоритм показывает риски угодить в больницу, на аппарат ИВЛ и даже смерть от инфекции.

Основой для создания калькулятора стали полторы тысячи историй болезни и 72 потенциальных факторов риска критического течения болезни. За основу методики в итоге было выбрано 10 параметров, которые позволяют спрогнозировать течение болезни, пишут «Известия».

К таким факторам отнесены возраст пациента, наличие изменений в лёгких, которые видно под рентгеном, одышка, потеря сознания, кровохарканье, сопутствующие заболевания и другие.

Калькулятор может быть полезен при принятия решения о маршрутизации пациента внутри клиники. Его главное достоинство — учёт не только текущих симптомов и лабораторных показателей, но и реальный исход от перевода в интенсивную терапию до летального исхода.

Новый инструмент не прошёл ещё все этапы испытаний, поэтому специалисты советуют российским врачам подходить к нему с осторожностью.

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