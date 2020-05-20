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Учёные создали калькулятор для оценки рисков коронавируса у пациентов 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Создан калькулятор для оценки риска смерти при COVID-19
Фото: News.ru
Китайские учёные разработали уникальный калькулятор, который способен вычислить течение заболевания коронавирусом у отдельно взятого пациента. Алгоритм показывает риски угодить в больницу, на аппарат ИВЛ и даже смерть от инфекции.
Основой для создания калькулятора стали полторы тысячи историй болезни и 72 потенциальных факторов риска критического течения болезни. За основу методики в итоге было выбрано 10 параметров, которые позволяют спрогнозировать течение болезни, пишут «Известия».
К таким факторам отнесены возраст пациента, наличие изменений в лёгких, которые видно под рентгеном, одышка, потеря сознания, кровохарканье, сопутствующие заболевания и другие.
Калькулятор может быть полезен при принятия решения о маршрутизации пациента внутри клиники. Его главное достоинство — учёт не только текущих симптомов и лабораторных показателей, но и реальный исход от перевода в интенсивную терапию до летального исхода.
Новый инструмент не прошёл ещё все этапы испытаний, поэтому специалисты советуют российским врачам подходить к нему с осторожностью.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные по всему миру разрабатывают вакцины от коронавируса. Когда может появиться средство против новой инфекции? Каковы прогнозы окончания эпидемии в России? И как меняется вирус прямо сейчас?
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Наука и техника , Наука , газета "Известия"
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