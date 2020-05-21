США показали космический корабль Crew Dragon

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The Crew Dragon has arrived to Launch Complex 39A! 🐉



This spacecraft will carry @AstroBehnken and @Astro_Doug to the @Space_Station when it launches atop a @SpaceX Falcon 9 rocket on May 27, at 4:33 p. m. ET: https://t.co/yvfOCG49U8 pic.twitter.com/Tdtdaucdef— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) May 18, 2020 Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде ( США ) выложил в Twitter снимки прибывшего туда космического корабля Crew Dragon, который с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли должен отправиться к Международной космической станции (МКС). Успешное проведение данного старта будет означать разрушение российской монополии в западной пилотируемой космонавтике.

В подписи к фотографиям отмечается, что пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon намечен на 27 мая в 20:33 по Гринвичу с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Кеннеди, а Falcon 9 и Crew Dragon созданы американской компанией SpaceX

В апреле глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что первый пуск Crew Dragon с астронавтами на борту к МКС состоится 27 мая.