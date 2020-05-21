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США показали разрушителя монополии России в пилотируемой космонавтике 

Lenta.ru и ещё 12 21 минуту назад
США показали космический корабль Crew Dragon
Фото: @NASAKennedy
Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде (США) выложил в Twitter снимки прибывшего туда космического корабля Crew Dragon, который с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли должен отправиться к Международной космической станции (МКС). Успешное проведение данного старта будет означать разрушение российской монополии в западной пилотируемой космонавтике.
В подписи к фотографиям отмечается, что пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon намечен на 27 мая в 20:33 по Гринвичу с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Кеннеди, а Falcon 9 и Crew Dragon созданы американской компанией SpaceX.
В апреле глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что первый пуск Crew Dragon с астронавтами на борту к МКС состоится 27 мая.
Последний раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. С тех пор людей на МКС доставляют советские (российские) пилотируемые космические корабли «Союз». Последний пуск «Союза» с астронавтом, за который «Роскосмос» от НАСА получит 90 миллионов долларов, состоится осенью 2020 года, после чего Россия и США будут лишь обмениваться местами на собственных пилотируемых космических кораблях.
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Комментарии
Наука и техника , Наука , Роскосмос , SpaceX , NASA , США
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