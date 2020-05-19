Высшие приматы пользовались обеими руками, как люди 

Исследования антропологов из Кентского университета выявило, что далекие родственники человека использовали обе руки как для передвижения по деревьям, так и для создания различного орудия труда.

Ранние человеческие предки использовали свои руки для передвижения по деревьям, как это делают сегодня приматы. Современные руки человека — это продукт эволюции, со временем наши предки стали пользоваться ими для выполнения точных захватов. Этот переход использования конечностей сыграл большую роль в определении человеческой родословной.

Однако новое исследование показало, что рука древнего родственника человека использовалась как для манипуляций, подобных человеческим, так и для лазания. Открытие было сделано в результате анализа и сравнения внутренних костных структур окаменелых суставов пальцев рук нескольких ископаемых видов из Южной Африки, Восточной Африки и Европы. Их возраст составляет от 12 тысяч до трех миллионов лет.

Было обнаружено, что костяшки у основания пальцев австралопитека седиба имеют структуру, соответствующую захвату ветвей, но суставы их больших пальцев подходят для манипуляций, подобным человеческим.