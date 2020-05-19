Учёные доказали усиление ураганов в последние 40 лет

Учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и американского Института метеорологических исследований Висконсин-Мэдисон проанализировали спутниковые снимки тропических штормов последних 40 лет и заметили, что ураганы усиливаются с каждым годом.

Пока неясно, происходит ли это вследствие человеческой деятельности, приводящей к изменению климата, или усиление штормов — естественное явление, — сообщает «Российская газета» со ссылкой на сотрудника NOAA и главного автора исследования Джеймса Коссина.

По прогнозу NOAA, в ближаёшем будущем ураганы станут ещё сильнее и продолжительнее, возрастёт риск наводнений из-за приносимых ими дождей.

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