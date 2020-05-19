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Американские учёные доказали усиление ураганов в последние 40 лет 

News.ru и ещё 1 39 минут назад
Учёные доказали усиление ураганов в последние 40 лет
Фото: globallookpress.com
Учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и американского Института метеорологических исследований Висконсин-Мэдисон проанализировали спутниковые снимки тропических штормов последних 40 лет и заметили, что ураганы усиливаются с каждым годом.
Пока неясно, происходит ли это вследствие человеческой деятельности, приводящей к изменению климата, или усиление штормов — естественное явление, — сообщает «Российская газета» со ссылкой на сотрудника NOAA и главного автора исследования Джеймса Коссина.
По прогнозу NOAA, в ближаёшем будущем ураганы станут ещё сильнее и продолжительнее, возрастёт риск наводнений из-за приносимых ими дождей.
Как писал NEWS.ru, итальянские изобретатели сконструировали робота-краба SILVER2, который может ходить по дну морей и океанов и будет использоваться в том числе на сложных рельефах в исследовательских целях.
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Наука и техника , Наука , "Российская газета" , США
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