Ученые описали красноярский метеорит

Это небольшое небесное тело, которое, скорее всего, полностью сгорело в атмосфере. Такие метеориты падают на Землю минимум раз в месяц.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий отделом Института астрономии РАН Олег Малков.

«Ничего необычного в этом нет. Это некрупное, судя по всему, тело. Во-первых, мы, астрономы, его не заметили, а о крупных телах мы, в общем, должны знать и предупреждать. А это что-то мелкое. Я не уверен, что это тело долетело до Земли. Из-за большой скорости такие тела очень здорово нагреваются, поэтому они такие яркие, и они могут разрушиться. Челябинский, например, был таким. Он разрушился, но он был намного крупнее… Я бы оценил, что тела такого калибра валятся на Землю раз в неделю или раз в месяц, не реже. С другой стороны, что только очень небольшая их часть регистрируется. Большинство таких тел падают на Землю без информационного шума. Мы даже не знаем об их падении».

Сегодня в соцстеях появилось видео падения метеорита в Красноярском крае. Отмечалось, что инцидент произошёл накануне вечером в городе Канске. Однако в администрации города сообщили «Говорит Москва», что на их территории никаких ЧС зафиксировано не было, а метеорит мог упасть южнее.