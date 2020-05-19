В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса 

России обнаружили гигантскую пирамиду, которая по форме в точности копирует египетскую пирамиду Хеопса, однако по размерам превосходит ее в несколько раз. Об этом сообщает E1.RU.

По информации портала, необычную гору нашли туристы из клуба экспедиций на Приполярном Урале. Она расположена на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, ее высота достигает почти 800 метров, а длина граней, расположенных по сторонам света, — около километра.

«Мы готовили маршрут и наткнулись на пирамиду. Она стоит на дуге от ударного кратера метеорита», — рассказал руководитель клуба экспедиций «Дикий Север» Евгений Свитов.

По его словам, местные жители стараются не посещать территорию верховьев реки Грубею, где находится объект, так как она является для них священной.

Отмечается, что попасть на пирамиду можно на вертолете либо пешком, пройдя около 400 километров вдоль хребта. Находкой уже заинтересовались в Русском географическом обществе , грядущим летом в регион планируется направить экспедицию.

Пирамида Хеопса построена более 4,5 тысячи лет назад и является крупнейшим в своем роде памятником Древнего мира. До XIV века нашей эры она оставалась самым высоким сооружением в мире (около 147 метров). Пирамида является единственным из семи чудес света, сохранившимся до настоящего времени.