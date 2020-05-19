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Исследование показало, что ураганы будут становится все сильнее 

Российская Газета 45 минут назад
Ураганы на Земле будут становиться мощнее, к такому выводу пришли ученые из Национального центра экологической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и американского Института метеорологических исследований Висконсин-Мэдисон, проанализировав спутниковые снимки тропических штормов, сделанные на протяжении последних сорока лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сайте Национальной академии наук США.
По словам специалиста NOAA и главного автора исследования Джеймса Коссина, "ураганы усилятся на глобальном и на региональном уровне". Однако, по его словам, пока что неясно, происходит ли это вследствие человеческой деятельности, приводящей к изменению климата, или усиление штормов — естественное явление.
Кроме того, что ураганы станут сильнее, они также будут двигаться медленнее, считают исследователи. А значит, повышается риск наводнений из-за затяжных дождей, которые они приносят с собой.
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Наука и техника , Видео , Катастрофы , РАН , США
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