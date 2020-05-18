Гриб-паразит засветился на Твиттерe 

Социальные сети помогают не только любоваться котиками или делиться рецептами — но и находить новые виды. Так, португальский биолог Ана Риболейро совершенно случайно наткнулась в ленте своего Twitter на фотографию (выше) многоножки своего коллеги из США Дерека Хеннена. На ней она увидела точки (отмечены красными точками), похожие на грибов-паразитов порядка Laboulbeniales — которых раньше не находили на многоножка Нового Света. Дальнейший поиск по музейным коллекциям подтвердил обнаружение нового вида, получившего название в честь «места обнаружения» — Troglomyces twitteri