Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учёные нашли отличие текущего глобального потепления от прошлых 

News.ru 43 минуты назад
Найдено отличие текущего глобального потепления
Фото: globallookpress.com
Сотрудники Ратгерского университета исследовали прошлые периоды глобальных потеплений на Земле. Они пришли к выводу, что нынешние изменения отличаются от исторических.
Если раньше потепление было обусловлено изменениями орбиты планеты, то сейчас оно вызвано деятельностью человека, говорится в Science Advances.
Учёные изучили изменения уровня моря и ледников в кайнозойскую эру. Для этого они исследовали химический состав глубоководных осадочных пород Тихого океана и содержание изотопов килорода-18 и них. Благодаря этому можно выяснить примерную температуру воды и её насыщенность кислородом в прошлом.
Кроме того, на уровень изотопов влияет количество света, которое разнится из-за колебаний оси Земли, объединённых в цикл Миланковича. С этими циклами совпали все изменения, кроме последнего.
Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Всемирной метеорологической организации сообщили, что предстоящее лето на Земле будет не совсем обычным. Дефицит осадков может наблюдаться на территории Южной Америки, а Австралию и запад Индонезии могут залить дожди.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
News.ru: последние новости
SpaceX перенесла запуск ракеты с шестьюдесятью спутниками Starlink SpaceX перенесла запуск ракеты с шестьюдесятью спутниками Starlink Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в РФ Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в РФ В Циолковском зафиксировали первый случай заражения коронавирусом В Циолковском зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Комментарии
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Xiaomi создала маску от коронавируса
Xiaomi создала маску от коронавируса
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов
Антиснайпер раскрыл секреты спецназа
Антиснайпер раскрыл секреты спецназа
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Видео
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
00:20
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
Шоу-бизнес
В Минздраве развеяли миф о коронавирусе
00:22
В Минздраве развеяли миф о коронавирусе
Общество
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
00:57
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
В мире Происшествия
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
01:21
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение