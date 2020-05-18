Найдено отличие текущего глобального потепления

Сотрудники Ратгерского университета исследовали прошлые периоды глобальных потеплений на Земле. Они пришли к выводу, что нынешние изменения отличаются от исторических.

Если раньше потепление было обусловлено изменениями орбиты планеты, то сейчас оно вызвано деятельностью человека, говорится в Science Advances.

Учёные изучили изменения уровня моря и ледников в кайнозойскую эру. Для этого они исследовали химический состав глубоководных осадочных пород Тихого океана и содержание изотопов килорода-18 и них. Благодаря этому можно выяснить примерную температуру воды и её насыщенность кислородом в прошлом.

Кроме того, на уровень изотопов влияет количество света, которое разнится из-за колебаний оси Земли, объединённых в цикл Миланковича. С этими циклами совпали все изменения, кроме последнего.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Всемирной метеорологической организации сообщили, что предстоящее лето на Земле будет не совсем обычным. Дефицит осадков может наблюдаться на территории Южной Америки, а Австралию и запад Индонезии могут залить дожди.