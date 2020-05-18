Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции обнаружен «пирог» 2000-летней давности 

Российская Газета 39 минут назад
Во Франции обнаружен «пирог» 2000-летней давности
Фото: Bruno Vanwalscappel, Inrap
Сотрудники Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в коммуне Бребьер, департамент Па-де-Кале, обнаружили множество археологических предметов, в том числе обугленный "пирог" I века нашей эры.
Сообщение об открытии опубликовано на сайте Inrap. Самой примечательной находкой стал "пирог". Археологи редко находят сохранившиеся остатки пищи, поскольку это органика, которая быстро разлагается в земле.
Но в данном случае исследователям повезло, чего не скажешь о поваре. Вероятно, этот "пирог" сильно пригорел в процессе приготовления и стал непригодным для употребления в пищу. Огонь изменил его химический состав, что и позволило этому творению с успехом противостоять времени.
"Пирог" сохранился почти целиком. Установлено, что он был приготовлен в период между 40 и 87 годами нашей эры. Датировать его удалось по образцам керамики, найденным здесь же.
В настоящий момент "пирог" направлен на лабораторное исследование. Ученые намерены выяснить, из чего он был приготовлен. Первые анализы показали, что в его составе могут присутствовать злаки ячменного типа и двух сортов пшеницы. Кстати, диаметр этого "пирога" составляет всего около 10 см.
Внимания заслуживают и другие находки. Ученые предполагают, что около 2000 лет назад здесь существовало небольшое галло-римское поселение. Так, были раскопаны два четырехугольных жилых дома. Радиоуглеродное датирование показало, что люди проживали в этих зданиях между второй половиной I века и концом II века нашей эры.
Раскопки также доказали, что первые люди поселились в этом месте, вероятно, между 400 и 300 гг. до н.э. Долгое время здесь, вероятно, располагалась небольшая ферма. Кстати, археологи нашли остатки четырех лошадей. В период римской оккупации примерно с 27 года до н.э. до 37 года н.э. ферма, судя по отсутствию находок этого периода, была заброшена, но затем была восстановлена и существовала еще около полутора столетий.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
Российская Газета: последние новости
Ученые объяснили, почему магнитный полюс Земли "рванул" в Россию Ученые объяснили, почему магнитный полюс Земли "рванул" в Россию Россия увеличит число спутников дистанционного зондирования Земли до 20 Россия увеличит число спутников дистанционного зондирования Земли до 20 Древнеримская игрушечная мышь найдена в Англии Древнеримская игрушечная мышь найдена в Англии
Комментарии
Наука и техника , Наука , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США: нашествие шершней-убийц
США: нашествие шершней-убийц
Раскрыта особенность российского штамма коронавируса
Раскрыта особенность российского штамма коронавируса
Премьер Бельгии отреагировала на «коридор позора»
Премьер Бельгии отреагировала на «коридор позора»
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
Дочь Урганта показала фотографию без лифчика
Дочь Урганта показала фотографию без лифчика
Видео
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
01:21
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
Происшествия
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
00:34
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
Происшествия
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
01:59
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
Армия Войска
Боевое крещение: какая война стала первой для Т-72
02:36
Боевое крещение: какая война стала первой для Т-72
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение