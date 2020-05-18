Во Франции обнаружен «пирог» 2000-летней давности 

Сотрудники Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в коммуне Бребьер, департамент Па-де-Кале, обнаружили множество археологических предметов, в том числе обугленный "пирог" I века нашей эры.

Сообщение об открытии опубликовано на сайте Inrap. Самой примечательной находкой стал "пирог". Археологи редко находят сохранившиеся остатки пищи, поскольку это органика, которая быстро разлагается в земле.

Но в данном случае исследователям повезло, чего не скажешь о поваре. Вероятно, этот "пирог" сильно пригорел в процессе приготовления и стал непригодным для употребления в пищу. Огонь изменил его химический состав, что и позволило этому творению с успехом противостоять времени.

"Пирог" сохранился почти целиком. Установлено, что он был приготовлен в период между 40 и 87 годами нашей эры. Датировать его удалось по образцам керамики, найденным здесь же.

В настоящий момент "пирог" направлен на лабораторное исследование. Ученые намерены выяснить, из чего он был приготовлен. Первые анализы показали, что в его составе могут присутствовать злаки ячменного типа и двух сортов пшеницы. Кстати, диаметр этого "пирога" составляет всего около 10 см.

Внимания заслуживают и другие находки. Ученые предполагают, что около 2000 лет назад здесь существовало небольшое галло-римское поселение. Так, были раскопаны два четырехугольных жилых дома. Радиоуглеродное датирование показало, что люди проживали в этих зданиях между второй половиной I века и концом II века нашей эры.

Раскопки также доказали, что первые люди поселились в этом месте, вероятно, между 400 и 300 гг. до н.э. Долгое время здесь, вероятно, располагалась небольшая ферма. Кстати, археологи нашли остатки четырех лошадей. В период римской оккупации примерно с 27 года до н.э. до 37 года н.э. ферма, судя по отсутствию находок этого периода, была заброшена, но затем была восстановлена и существовала еще около полутора столетий.