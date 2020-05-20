В РФ разрабатывают 47 вакцин от COVID-19 

"Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат", — подчеркнула она.

Вице-премьер добавила, что в государственный реестр медицинских изделий и организаций, производящих и изготавливающих медицинские изделия, включены сведения о 24 тест системах, которые проводят ПЦР и ИФА диагностику.

Голикова также сообщила, что в регионах РФ создано 526 обсерваторов из-за коронавируса.

За сутки в России подтвердили 8 764 новых случая COVID-19. 4 021 из них не имели клинических проявлений — это 45,9%. На Москву приходится 2 699 случаев.

Всего в РФ зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции. Умерли за сутки 135 человек. За весь период скончались 2 972 человека. Выписано за последние сутки 9 262 человека. За все время выписано 85 392 пациента.