В РФ разрабатывают 47 вакцин от COVID-19 

В настоящее время в России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета Федерации. По ее словам, разработка ведется на 14 платформах.
"Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат", — подчеркнула она.
Вице-премьер добавила, что в государственный реестр медицинских изделий и организаций, производящих и изготавливающих медицинские изделия, включены сведения о 24 тест системах, которые проводят ПЦР и ИФА диагностику.
Голикова также сообщила, что в регионах РФ создано 526 обсерваторов из-за коронавируса.
За сутки в России подтвердили 8 764 новых случая COVID-19. 4 021 из них не имели клинических проявлений — это 45,9%. На Москву приходится 2 699 случаев.
Всего в РФ зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции. Умерли за сутки 135 человек. За весь период скончались 2 972 человека. Выписано за последние сутки 9 262 человека. За все время выписано 85 392 пациента.
Роспотребнадзор сообщает, что в стране провели свыше 7,3 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. Под медицинским наблюдением по России с начала года находилось более 1,5 миллиона человек, по состоянию на 18 мая под контролем остаются 267,6 тысячи человек.