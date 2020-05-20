Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РФ разрабатывают 47 вакцин от COVID-19 

Москва24 и ещё 27 56 минут назад
В РФ разрабатывают 47 вакцин от COVID-19
Фото: Москва24
В настоящее время в России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета Федерации. По ее словам, разработка ведется на 14 платформах.
"Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат", — подчеркнула она.
Вице-премьер добавила, что в государственный реестр медицинских изделий и организаций, производящих и изготавливающих медицинские изделия, включены сведения о 24 тест системах, которые проводят ПЦР и ИФА диагностику.
Голикова также сообщила, что в регионах РФ создано 526 обсерваторов из-за коронавируса.
За сутки в России подтвердили 8 764 новых случая COVID-19. 4 021 из них не имели клинических проявлений — это 45,9%. На Москву приходится 2 699 случаев.
Всего в РФ зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции. Умерли за сутки 135 человек. За весь период скончались 2 972 человека. Выписано за последние сутки 9 262 человека. За все время выписано 85 392 пациента.
Роспотребнадзор сообщает, что в стране провели свыше 7,3 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. Под медицинским наблюдением по России с начала года находилось более 1,5 миллиона человек, по состоянию на 18 мая под контролем остаются 267,6 тысячи человек.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Москва24: последние новости
Копию египетской пирамиды Хеопса нашли на Урале Копию египетской пирамиды Хеопса нашли на Урале Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей Медик назвал самое опасное осложнение коронавируса Медик назвал самое опасное осложнение коронавируса
Комментарии
Наука и техника , Кредиты , Татьяна Голикова , Совет Федерации , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удивительная трансформация Владимира Зеленского
Удивительная трансформация Владимира Зеленского
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Видео
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска
00:22
Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска
Наука и техника В мире
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
00:14
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
00:42
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
01:25
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
Происшествия
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
00:44
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
Армия
Избитый охранниками покупатель попал на видео
02:18
Избитый охранниками покупатель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
04:26
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
Происшествия
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
03:01
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
Шоу-бизнес
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение