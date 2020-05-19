Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гробницы династии Тан найдены в Китае 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
Гробницы династии Тан найдены в Китае
Фото: iStock
Археологи при обследовании строительной площадки в провинции Хэбэй на севере Китая обнаружили комплекс гробниц, относящихся к периоду правления династии Тан (618 год н.э. — 907 год н.э.).
Как сообщает China.org.cn, открытие было сделано в уезде Фучэн. Руины обследовали сотрудники провинциального Института по сохранению культурных ценностей. Было установлено, что большинство гробниц на протяжении нескольких веков строились по "типовым" проектам.
Их погребальные камеры обладали скромными размерами: 2,4 метра в длину, 1,2 метра — в ширину и 80 см — высоту. Гробницы были сложены из кирпича. Внутри, как правило, находились гончарные изделия и медные монеты.
Именно по монетам ученые оперативно датировали возраст захоронений. Возраст большей части гробниц превышает 1200 лет. Некоторые из них относятся к эпохе Кайюань — "золотому веку" династии Тан и всей истории Китая.
Этот период процветания длился с 713 по 741 годы нашей эры. Многие медные монеты, найденные в захоронениях, были отчеканены именно в эпоху Кайюань.
По словам Ци Хунся, директора Института по сохранению культурных ценностей, на принадлежность к периоду правления династии Тан также указывают резные фигурки на кирпичах и конструкции гробниц.
Кроме того, рядом с этим гражданским кладбищем археологи нашли древние колодцы и фрагменты керамики. Это указывает на то, что по соседству, вероятно, располагался жилой район с производственными мастерскими.
Одна из найденных гробниц оказалась богаче остальных. В ней были обнаружены не только медные монеты эпохи Кайюань, но и покрытые лаком чаши, белый фарфор, красные керамические сосуды и другие ритуальные предметы.
Несколько монет было вложено в уста покойного. Красные керамические сосуды располагались над его головой, в правом верхнем углу гробницы. Примечательно, что внутри этих сосудов были найдены кости мелких животных.
По мнению Ци, исследование гробниц поможет в изучении образа жизни и похоронных обычаев людей, которые жили на равнинах Хэбея во времена правления династии Тан.
Видео дня. Фейковый депутат решает городские проблемы
Российская Газета: последние новости
Скрытый текст найден на свитках Мертвого моря Скрытый текст найден на свитках Мертвого моря Исследование показало, что ураганы будут становится все сильнее Исследование показало, что ураганы будут становится все сильнее Ученые выявили людей, которые могут быть невосприимчивы к коронавирусу Ученые выявили людей, которые могут быть невосприимчивы к коронавирусу
Комментарии
Наука и техника , Наука , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Петербурге запретили прощание с умершими
В Петербурге запретили прощание с умершими
Путин обратился к евреям
Путин обратился к евреям
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
Видео
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Трамп нашел виноватых в пандемии
00:57
Трамп нашел виноватых в пандемии
В мире
Япония пошла против решения России
03:55
Япония пошла против решения России
В мире
Вылечившийся от COVID-19 Мишустин обратился к врачам
00:33
Вылечившийся от COVID-19 Мишустин обратился к врачам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение