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Учёный спрогнозировала окончание пандемии коронавируса в России 

Парламентская газета и ещё 48 30 минут назад
Пандемия коронавируса в России закончится, когда количество активных случаев станет равно нулю, то есть в стране не будет ни одного больного человека. Это может произойти примерно в августе этого года при условии закрытых границ до конца пандемии в мире и отсутствии новых вспышек заражения, рассказала в интервью «Парламентской газете» доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева.
— Нурбубу Тентиевна, 14 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост количества заболевших коронавирусом нового типа в России удалось остановить, темп прироста новых случаев заражения остаётся незначительным. Действительно ли это так, по вашим наблюдениям?
— Судя по официальным данным, со 2 мая 2020 года Россия находится на этапе преодоления пика кривой, отражающей количество ежедневных случаев заражения. Сейчас наблюдается тенденция к снижению ежедневно регистрируемых случаев заражения, то есть к преодолению пика, и намечается начало нисходящей части кривой. Однако, по состоянию на 18 мая мы не можем с абсолютной уверенностью утверждать, что пик уже пройден. При этом сравнение динамики заболеваемости в России и других странах позволяет предположить, что нисходящая часть кривой будет более продолжительной и затяжной, чем восходящая. В частности, крупные европейские страны, такие как Италия, Германия, Испания и Франция прошли пик по числу заражений в день с конца марта до середины апреля, то есть более месяца назад, и сейчас находятся внизу нисходящей части кривой. В этих странах регистрируется всего от нескольких сот до 2 тысяч случаев заражения в день, и эпидемия у них еще не закончилась. Более тяжелая ситуация в США и Великобритании, в которые в течение длительного времени не могут преодолеть пик и в которых кривая падает чрезвычайно медленно. Предположительно, в России нисходящая часть кривой будет длиться около 5-6 недель, в течение которых количество заражений будет падать и достигнет минимума в конце июня — начале июля. Это при условии соблюдения ограничительных мер.
— Как рассчитывается коэффициент заражения?
— Коэффициент распространения коронавирусной инфекции, предложенный Роспотребнадзором, рассчитывается как соотношение суммарного количества зараженных за последние 4 дня к суммарному количеству зараженных за 4 дня, предшествующие им. Например, за период с 15 по 18 мая в России было зарегистрировано 38 433 случаев заражения, а за предшествующие 4 дня с 11 по 14 мая 42 557 случаев. Коэффициент распространения инфекции будет составлять 0,9. Это условный коэффициент с условными значениями для снятия ограничительных мер. Он никак не отражает состояние заболеваемости в стране или по региону. Например, допустим, что в Москве через месяц будут регистрироваться не тысячи, а только сотни зараженных в день и за 4 дня их суммарное количество может составить всего 900 человек, а за предыдущие 4 дня 1000 (а не более 42 тысячи) человек. Коэффициент распространения инфекции будет также равен 0,9. Но ситуация с заболеваемостью будет гораздо более благополучной.
— По каким данным можно понять, что пандемия закончилась?
— Пандемия закончится тогда, когда количество активных случаев станет равно нулю, то есть уже не будет ни одного больного человека, и когда кривая общего количества заболевших достигнет максимума и перестанет расти, то есть превратится в ровную горизонтальную прямую — достигнет так называемого плато. Сейчас среди европейских стран только в Германии и Франции кривая, отражающая количество активных случаев снижается, а кривая по общему количеству заболевших начала выходить на плато. С учетом того, что это заболевание имеет длительный характер, и период выздоровления занимает 3-4 недели, то эпидемия закончится спустя это время после регистрации последнего случая заражения. Предположительно, в России эпидемия завершится в августе. При условии закрытых границ до конца пандемии в мире (в течение всего лета) и отсутствии новых вспышек заражения.
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Наука и техника , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор , Парламентская газета
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