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Запуск «Союз-СТ» с космодрома Куру отложен на 2021 год 

News.ru и ещё 1 39 минут назад
Запуск «Союз-СТ» с космодрома Куру отложен
Фото: Rocket Lab/Global Look Press
Один из трёх запланированных на 2020 год пусков российской ракеты-носителя с космодрома во Французской Гвиане перенесён на следующий год.
Планировалось, что «Союз» с французским аппаратом CSO-2 будет запущен в конце мая, но подготовка к запускам прекращена из-за закрытия космодрома в связи с эпидемиологической ситуацией. Назначенный на декабрь пуск ракеты с двумя навигационными спутниками Galileo также перенесён, сообщает РИА Новости. Однако причины такого решения не уточняются, в Роскосмосе ситуацию комментировать отказались.
Запуски спутников Falcon Eye-2 и CSO-2 перенесены на 1 октября и 6 ноября с 15 сентября и 15 октября соответственно.
Как писал NEWS.ru ранее, американская компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 малыми спутниками Starlink. Сообщение об этом появилось в Twitter компании. Запуск планировался на 18 мая на 10:32 мск, однако его перенесли на 19 мая на 10:10. Причиной послужила необходимость избежать совпадения времени пусков с космодрома на мысе Канаверал.
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Наука и техника , Оружие , Технологии , Роскосмос , SpaceX , РИА Новости
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