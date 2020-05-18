Запуск «Союз-СТ» с космодрома Куру отложен

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Один из трёх запланированных на 2020 год пусков российской ракеты-носителя с космодрома во Французской Гвиане перенесён на следующий год.

Планировалось, что «Союз» с французским аппаратом CSO-2 будет запущен в конце мая, но подготовка к запускам прекращена из-за закрытия космодрома в связи с эпидемиологической ситуацией. Назначенный на декабрь пуск ракеты с двумя навигационными спутниками Galileo также перенесён, сообщает РИА Новости. Однако причины такого решения не уточняются, в Роскосмосе ситуацию комментировать отказались.

Запуски спутников Falcon Eye-2 и CSO-2 перенесены на 1 октября и 6 ноября с 15 сентября и 15 октября соответственно.