На Луне обнаружили гигантские пирамиды

Среди множества уфологов существует мнение, что на поверхности Луны находятся инопланетные базы, а их сооружения можно увидеть на снимках со спутников, но NASA якобы скрывает информацию об инопланетных объектах на нашем спутнике.

Недавно активное обсуждение получили снимки, сделанные во время американской миссии «Аполлон-12». Эти фотографии можно найти в открытом доступе, а сторонники внеземных цивилизаций неоднократно обращались в НАСА, чтобы те прокомментировали сооружение на Луне, которое напоминает земные пирамиды.

Сотрудники NASA отказываются от комментариев, что даёт уфологам подозревать сотрудников в сговоре о сокрытии информации по поводу инопланетных объектов на Луне.

Вокруг миссии «Аполлон-12» достаточно много споров. Некоторые считают, что американцы не летали на Луну, а все кадры были сняты на Земле, но доказательств этого крайне мало.