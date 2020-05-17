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НАСА представило правила освоения Луны 

Lenta.ru и ещё 2 31 минуту назад
НАСА представило правила освоения Луны
Фото: Reuters
НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее терротории. Документ опубликован на сайте организации.
Так, например, согласно десяти новым принципам, указанным в соглашении, теперь вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз. Кроме того, НАСА предлагает публичный обмен полученными научными данными, а также регистрацию космических аппаратов на Луне.
Вдобавок документ предполагает, что страны-участники соглашения обязуются защищать все места и артефакты на спутнике, имеющие историческую ценность. Также, чтобы не допустить образования космического мусора, они должны будут утилизировать неиспользуемую аппаратуру.
Помимо прочего, разрешается добыча и использование ресурсов Луны, поскольку считается, что это критически важный аспект для исследования космического пространства.
Ранее в мае сообщалось, что НАСА предпочитает сотрудничать в программе освоения Луны с теми партнерами, которые разделяют западные ценности в космонавтике.
«Мы хотим не только отправить астронавтов на Луну, мы хотим продвигать наши ценности вперед», — сказал заместитель администратора НАСА Майк Голд.
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Наука и техника , NASA
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