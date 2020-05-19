Обновление Windows отключило звук на компьютерах 

Системный апдейт Windows 10 стал причиной отключения звука и временной потери данных на компьютерах. Об этом со ссылкой на пользователей ОС сообщает издание Windows Latest.

Получатели обновления KB4556799, вышедшего 10 мая, пожаловались на проблемы на форуме Microsoft и Reddit. Большая часть пользователей сообщила, что после обновления на их компьютерах перестал воспроизводиться звук, в некоторых случаях из-за ошибки были удалены драйвера звуковой карты. В части сообщениях говорится, что звук стал одновременно поступать через динамики и наушники при подключении последних.

По оценке журналистов, небольшая доля пользователей также пожаловалась на исчезновение личной информации. «Мой компьютер автоматически обновился до этой версии и все файлы были удалены. Я не знаю, как их восстановить, и боюсь усугубить проблему», — заявил один из владельцев ПК на Windows. По мнению Windows Latest, файлы могли исчезнуть из-за ошибки временного профиля пользователя, активированного во время установки системы.

Чтобы вернуть потерянные файлы, издание рекомендует несколько раз перезагрузить девайс — «вплоть до шести-восьми повторений» — и дождаться появления скрытых документов. В качестве совета по исправлению проблем со звуком журналисты посоветовали либо сбросить аудионастройки, либо удалить обновление KB4556799.

В конце апреля эксперты безопасности заметили, что в результате развертывания одного из апдейтов безопасности Windows в браузерах перестала работать «песочница», необходимая для создания безопасной среды. По словам специалистов, удаление данного компонента может способствовать взлому системы.