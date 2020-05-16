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Коронавирус добрался до космодрома Восточный 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Коронавирус добрался до космодрома Восточный
Фото: Роскосмос
В закрытом городе Циолковский при космодроме Восточный зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает глава города Сергей Левицкий у себя в Instagram.
Он призвал жителей соблюдать самоизоляцию: не встречаться с людьми, не разговаривать во время посещения магазина, не собираться в группы.
«Это очень опасно», — подчеркнул мэр.
17 апреля от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались два сотрудника «Роскосмоса».
10 апреля президент России Владимир Путин в ходе дистанционного совещания по развитию ракетно-космической отрасли предупредил генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о недопустимости прикрытия своих недоработок ситуацией с коронавирусом. В ходе того же совещания Рогозин сообщил, что как минимум 9 из 33 запланированных на текущий год пусков российских космических ракет могут быть сорваны из-за коронавируса.
Пандемия, охватившая большинство государств мира, повлияла на работу космической отрасли: еще в середине марта все запуски приостановил космодром Куру.
По данным на 16 мая, в России зарегистрировано 272 043 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 63 166 тысячи человек, 2537 скончались.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , Роскосмос
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