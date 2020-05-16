Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые рассказали о своих неудачах 

Популярная механика 2 часа назад
Ученые рассказали о своих неудачах
Фото: Популярная механика
Сделали это ученые не для того, чтобы пожаловаться на жизнь, а с целью поддержать коллег, страдающих, в первую очередь, от неуверенности в собственных силах. Общепринятый образ ученого, на самом деле, весьма далек от реальности, и мало кто задумывается о том, что за каждым открытием кроется не только большой труд, но и множество предшествующих успеху неудач.
Неуверенность в собственных силах, выливающаяся в «синдром самозванца» — частое среди ученых явление. Другие две основные проблемы, с которыми, как считают авторы статьи, сталкиваются представители науки — это повторяющиеся отклонения публикаций и выгорание.
Одна из авторов, профессор психологии в Университете Калифорнии Кейт Суинни, например, рассказывает, что многие ее статьи так и остались неопубликованными, а те, которые все же вышли в свет, во многих случаях были приняты редакциями с пятой или шестой попытки. Из 160 отправленных текстов 75 она получила назад с пометкой «не стоит больше пытаться».
На примерах из собственной карьеры психологи пытаются донести до коллег, что с этими проблемами сталкиваются многие, подробно объясняют, как их можно преодолеть, и призывают делиться собственным опытом, чтобы вывести эти феномены «из тени». Авторы статьи, которая так и называется «Распространенные академические переживания, о которых никто не говорит: повторяющиеся отказы, синдром самозванца и выгорание», уверены, что «дестигматизация» данных явлений способна серьезно облегчить жизнь ученых.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Популярная механика: последние новости
Ученые выяснили, почему выцветает «Крик» Мунка Ученые выяснили, почему выцветает «Крик» Мунка Новый проект показал, что можно вырастить на Марсе Новый проект показал, что можно вырастить на Марсе Стрелы средневекового английского лука могли ранить, как пули Стрелы средневекового английского лука могли ранить, как пули
Комментарии
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медик месяц работал с больными COVID-19 и был обманут
Медик месяц работал с больными COVID-19 и был обманут
Кушанашвили раскрыл подробности развода Агаларова
Кушанашвили раскрыл подробности развода Агаларова
В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца
В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ
Скандал с «супертелочкой» получил продолжение
Скандал с «супертелочкой» получил продолжение
Видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
00:16
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Новости Москвы
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
03:11
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
Шоу-бизнес
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
00:16
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение