Ученые рассказали о своих неудачах 

Сделали это ученые не для того, чтобы пожаловаться на жизнь, а с целью поддержать коллег, страдающих, в первую очередь, от неуверенности в собственных силах. Общепринятый образ ученого, на самом деле, весьма далек от реальности, и мало кто задумывается о том, что за каждым открытием кроется не только большой труд, но и множество предшествующих успеху неудач.

Неуверенность в собственных силах, выливающаяся в «синдром самозванца» — частое среди ученых явление. Другие две основные проблемы, с которыми, как считают авторы статьи, сталкиваются представители науки — это повторяющиеся отклонения публикаций и выгорание.

Одна из авторов, профессор психологии в Университете Калифорнии Кейт Суинни, например, рассказывает, что многие ее статьи так и остались неопубликованными, а те, которые все же вышли в свет, во многих случаях были приняты редакциями с пятой или шестой попытки. Из 160 отправленных текстов 75 она получила назад с пометкой «не стоит больше пытаться».

На примерах из собственной карьеры психологи пытаются донести до коллег, что с этими проблемами сталкиваются многие, подробно объясняют, как их можно преодолеть, и призывают делиться собственным опытом, чтобы вывести эти феномены «из тени». Авторы статьи, которая так и называется «Распространенные академические переживания, о которых никто не говорит: повторяющиеся отказы, синдром самозванца и выгорание», уверены, что «дестигматизация» данных явлений способна серьезно облегчить жизнь ученых.