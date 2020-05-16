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НАСА разочаровалось в «Роскосмосе» 

Lenta.ru 55 минут назад
НАСА разочаровалось в «Роскосмосе»
Фото: РИА Новости
НАСА разочаровано позицией «Роскосмоса» по проекту предложенного США международного договора по освоению Луны Artemis Accords, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление исполняющего обязанности заместителя руководителя американского космического агентства Майка Голда.
«Я надеюсь, что когда наши коллеги в России увидят, что мы пытаемся достичь с помощью Artemis Accords и как мы это делаем, они поддержат нас и присоединятся к нам в создании норм поведения, которые позволят достичь мирного и процветающего будущего для России, США и всего мира», — сказал Голд в ходе видеоконференции.
В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил планы американцев по освоению Луны с военной интервенцией страны в Афганистан или Ирак, когда власти США не согласовывали свои действия с другими странами и ООН. В том же месяце глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что надеется на присоединение России к соглашению Artemis Accords. О подготовке соответствующего документа администрацией Белого дома в мае со ссылкой на источники сообщало Reuters.
В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий американским компаниям добывать ресурсы на Луне.
В мае 2019 года американская лунная программа, основной задачей первой фазы которой является обеспечение к 2024 году высадки астронавтов в районе Южного полюса естественного спутника Земли, где обнаружены запасы водяного льда, получила официальное название Artemis.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Дональд Трамп , Роскосмос , ООН , NASA , РИА Новости , Reuters , США
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