Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фрески XIX века найдены в тюменском храме во время реставрации 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Фрески XIX века найдены в тюменском храме
Фото: РИА Новости
Фрески середины-конца XIX века найдены в Спасской церкви в Тюмени, где сейчас идет реставрация, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
В четверг СУСК по региону сообщал, что при реставрации церкви обнаружили останки предположительно известного купца и мецената Андрея Текутьева.
"Побывал в Спасской церкви, где сейчас идет масштабная реставрация. Впечатлили находки, которые специалисты сделали во время работы. Под алтарем в северном приделе нашли захоронение, которое местные краеведы уже связывают с семьей тюменского мецената и городского головы Андрея Ивановича Текутьева, а на стенах основного храма обнаружили фрески середины-конца XIX века", — написал Моор на своей странице в Instagram.
По его словам, живопись дошла до сегодняшнего дня в хорошем состоянии благодаря стараниям неизвестных людей, которые в годы гонений на церковь буквально "спрятали" ее под слоями бумаги и краски.
"Даже в своем нынешнем виде роспись поразила меня сложностью и яркими цветами. Уверен, что возрождение одного из красивейших православных храмов Тюмени и памятника архитектуры федерального значения станет событием для всех жителей региона, вне зависимости от их вероисповедания", — отметил Моор.
Всю свою жизнь Текутьев прожил в Тюмени. Меценат много сделал для города: построил каменный театр и больницу, открыл городскую библиотеку. В 1899 году он стал городским головой Тюмени, и эту должность занимал до 1911 года. 21 июля 1906 года был удостоен звания "Почетный гражданин города Тюмени" за свою благотворительную деятельность.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Последние новости
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Комментарии
Наука и техника , Александр Моор , СКР , Тюменская Область , Тюмень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-57 станет беспилотным
Су-57 станет беспилотным
«Больно вспоминать»: признание беременной школьницы
«Больно вспоминать»: признание беременной школьницы
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Украина столкнулась с новой проблемой
Украина столкнулась с новой проблемой
Видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
«Им было плевать»: мажоры устроили гонки в Новой Москве
06:26
«Им было плевать»: мажоры устроили гонки в Новой Москве
Происшествия Другое
В МВД рассказали о штрафах за отказ от тестов на COVID–19
00:26
В МВД рассказали о штрафах за отказ от тестов на COVID–19
Происшествия
Гоген Солнцев лишил жену-скандалистку денег и интима
00:15
Гоген Солнцев лишил жену-скандалистку денег и интима
Шоу-бизнес
К москвичам обратились с предупреждением
00:18
К москвичам обратились с предупреждением
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение