Фрески XIX века найдены в тюменском храме

В четверг СУСК по региону сообщал, что при реставрации церкви обнаружили останки предположительно известного купца и мецената Андрея Текутьева.

"Побывал в Спасской церкви, где сейчас идет масштабная реставрация. Впечатлили находки, которые специалисты сделали во время работы. Под алтарем в северном приделе нашли захоронение, которое местные краеведы уже связывают с семьей тюменского мецената и городского головы Андрея Ивановича Текутьева, а на стенах основного храма обнаружили фрески середины-конца XIX века", — написал Моор на своей странице в Instagram.

По его словам, живопись дошла до сегодняшнего дня в хорошем состоянии благодаря стараниям неизвестных людей, которые в годы гонений на церковь буквально "спрятали" ее под слоями бумаги и краски.

"Даже в своем нынешнем виде роспись поразила меня сложностью и яркими цветами. Уверен, что возрождение одного из красивейших православных храмов Тюмени и памятника архитектуры федерального значения станет событием для всех жителей региона, вне зависимости от их вероисповедания", — отметил Моор.

Всю свою жизнь Текутьев прожил в Тюмени. Меценат много сделал для города: построил каменный театр и больницу, открыл городскую библиотеку. В 1899 году он стал городским головой Тюмени, и эту должность занимал до 1911 года. 21 июля 1906 года был удостоен звания "Почетный гражданин города Тюмени" за свою благотворительную деятельность.