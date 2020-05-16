Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Роскосмоса высмеял «супер-пупер-ракету» Трампа 

News.ru 1 час назад
Рогозин о «супер-пупер» ракете Трампа: «Сдаемся!»
Фото: РИА Новости
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин иронично высказался по поводу заявления президента США Дональда Трампа о новой «супер-пупер-ракете», которую разрабатывают американцы.
Ну против «супер-пупер-ракеты» нам ловить нечего. Сдаёмся! — сообщил Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
Издание «Российская газета» сообщает, что американские журналисты президентского пула стали хохотать, когда услышали от Дональда Трампа о необычной ракете.
Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп заявил о разработке в США «супер-пупер-ракеты». По его словам, она способна развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги. Он отметил, что уникальная ракета в три раза быстрее российской или китайской.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
News.ru: последние новости
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в РФ Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в РФ Онищенко рассказал о возможных рисках при вакцинации от коронавируса Онищенко рассказал о возможных рисках при вакцинации от коронавируса Учёные: тепло не остановит распространение коронавируса Учёные: тепло не остановит распространение коронавируса
Комментарии 2
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Дональд Трамп , Роскосмос , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
Поклонская ответила Гордону на обвинения
Поклонская ответила Гордону на обвинения
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Перенёсшую COVID-19 Бабкину обвинили в «придурковатости»
Перенёсшую COVID-19 Бабкину обвинили в «придурковатости»
Коломойский может начать войну с Зеленским
Коломойский может начать войну с Зеленским
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение