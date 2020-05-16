Рогозин о «супер-пупер» ракете Трампа: «Сдаемся!»

Трамп: "Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии"https://t.co/Mv998ZmvkH

Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся!— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 15, 2020