Рогозин о «супер-пупер» ракете Трампа: «Сдаемся!»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин иронично высказался по поводу заявления президента США Дональда Трампа о новой «супер-пупер-ракете», которую разрабатывают американцы.
Ну против «супер-пупер-ракеты» нам ловить нечего. Сдаёмся! — сообщил Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
Трамп: "Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии"https://t.co/Mv998ZmvkH
Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся!— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 15, 2020
Издание «Российская газета» сообщает, что американские журналисты президентского пула стали хохотать, когда услышали от Дональда Трампа о необычной ракете.
Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп заявил о разработке в США «супер-пупер-ракеты». По его словам, она способна развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги. Он отметил, что уникальная ракета в три раза быстрее российской или китайской.